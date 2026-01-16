В России предлагают депортировать мигрантов за уклонение от медосмотра
Медицинские организации за нарушения будут штрафовать на сумму до 1 миллиона
16 января 2026, 16:15, ИА Амител
В Госдуму внесен пакет законопроектов, ужесточающих меры в отношении мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования. Как сообщила вице-спикер палаты Ирина Яровая, ключевым нововведением станет возможность депортации по решению суда за такое нарушение, пишет РИА Новости.
Согласно инициативам, предлагается:
-
повысить штрафы для мигрантов за уклонение от медосмотра в 12 раз – с нынешних сумм до диапазона от 25 до 50 тысяч рублей;
-
ввести административную ответственность для медицинских организаций, нарушающих порядок освидетельствования, со штрафами до 1 миллиона рублей;
-
установить уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за использование поддельных медицинских справок.
Эти меры дополняют ранее озвученное предложение депутатов обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования при въезде в страну. Цель пакета – усилить контроль за здоровьем приезжих и снизить нагрузку на систему бесплатной экстренной медицинской помощи, которой, по словам парламентариев, некоторые мигранты злоупотребляют.
16:29:50 16-01-2026
смешно, когда в Питере каждый четвертый (это порезультатам официального рейда полиции) является мигрантом не иеющим права там находится. Вообще бред сумасшедшего-находить дополнительное основание, когджа имеются уже основания для депортации.
17:14:17 16-01-2026
Гость (16:29:50 16-01-2026) смешно, когда в Питере каждый четвертый (это порезультатам о... Из твоего опуса не понятно - каждый 4-й мигрант али каждый 4-й петербуржец? Когда петебуржцы стали мигрантами? в 18-м веке?
19:36:12 16-01-2026
Гость (16:29:50 16-01-2026) смешно, когда в Питере каждый четвертый (это порезультатам о... при чем тут Питер, эти сми об Алтае должны обязаны писать. у мигрантов очень много заразы тк в их странах нет календаря прививок и пр. - все болезни снова в их популяции вылезли!!
17:01:01 16-01-2026
Никакой бесплатной медпомощи для них быть не доожно
17:29:27 16-01-2026
Их депортировать нужно за то, что они мигранты.
08:45:38 17-01-2026
непонятно, зачем запускать мигрантов в страну без медосмотра? прошел медосмотр - получай внж
14:04:11 18-01-2026
непонятно, зачем запускать мигрантов в страну без медосмотра? прошел медосмотр - получай внж
Ух ты, деловой какой. А взятки тогда как брать. Без медосмотра дорооооже.