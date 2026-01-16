НОВОСТИОбщество

В России предлагают депортировать мигрантов за уклонение от медосмотра

Медицинские организации за нарушения будут штрафовать на сумму до 1 миллиона

16 января 2026, 16:15, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Госдуму внесен пакет законопроектов, ужесточающих меры в отношении мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования. Как сообщила вице-спикер палаты Ирина Яровая, ключевым нововведением станет возможность депортации по решению суда за такое нарушение, пишет РИА Новости.

Согласно инициативам, предлагается:

  • повысить штрафы для мигрантов за уклонение от медосмотра в 12 раз – с нынешних сумм до диапазона от 25 до 50 тысяч рублей;

  • ввести административную ответственность для медицинских организаций, нарушающих порядок освидетельствования, со штрафами до 1 миллиона рублей;

  • установить уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за использование поддельных медицинских справок.

Эти меры дополняют ранее озвученное предложение депутатов обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования при въезде в страну. Цель пакета – усилить контроль за здоровьем приезжих и снизить нагрузку на систему бесплатной экстренной медицинской помощи, которой, по словам парламентариев, некоторые мигранты злоупотребляют.

штрафы Мигранты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:29:50 16-01-2026

смешно, когда в Питере каждый четвертый (это порезультатам официального рейда полиции) является мигрантом не иеющим права там находится. Вообще бред сумасшедшего-находить дополнительное основание, когджа имеются уже основания для депортации.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:17 16-01-2026

Гость (16:29:50 16-01-2026) смешно, когда в Питере каждый четвертый (это порезультатам о... Из твоего опуса не понятно - каждый 4-й мигрант али каждый 4-й петербуржец? Когда петебуржцы стали мигрантами? в 18-м веке?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:12 16-01-2026

Гость (16:29:50 16-01-2026) смешно, когда в Питере каждый четвертый (это порезультатам о... при чем тут Питер, эти сми об Алтае должны обязаны писать. у мигрантов очень много заразы тк в их странах нет календаря прививок и пр. - все болезни снова в их популяции вылезли!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:01 16-01-2026

Никакой бесплатной медпомощи для них быть не доожно

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:29:27 16-01-2026

Их депортировать нужно за то, что они мигранты.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:45:38 17-01-2026

непонятно, зачем запускать мигрантов в страну без медосмотра? прошел медосмотр - получай внж

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:04:11 18-01-2026

непонятно, зачем запускать мигрантов в страну без медосмотра? прошел медосмотр - получай внж
Ух ты, деловой какой. А взятки тогда как брать. Без медосмотра дорооооже.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров