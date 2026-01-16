В России предлагают депортировать мигрантов за уклонение от медосмотра

Медицинские организации за нарушения будут штрафовать на сумму до 1 миллиона

16 января 2026, 16:15, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Госдуму внесен пакет законопроектов, ужесточающих меры в отношении мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования. Как сообщила вице-спикер палаты Ирина Яровая, ключевым нововведением станет возможность депортации по решению суда за такое нарушение, пишет РИА Новости.

Согласно инициативам, предлагается:

повысить штрафы для мигрантов за уклонение от медосмотра в 12 раз – с нынешних сумм до диапазона от 25 до 50 тысяч рублей;

ввести административную ответственность для медицинских организаций, нарушающих порядок освидетельствования, со штрафами до 1 миллиона рублей;

установить уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы за использование поддельных медицинских справок.

Эти меры дополняют ранее озвученное предложение депутатов обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования при въезде в страну. Цель пакета – усилить контроль за здоровьем приезжих и снизить нагрузку на систему бесплатной экстренной медицинской помощи, которой, по словам парламентариев, некоторые мигранты злоупотребляют.