В России предложили заморозить цены на алкоголь перед Новым годом

Авторы инициативы отметили, что именно в праздничный период продавцы начинают специально завышать цены

24 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Общественной палате выступили с инициативой временно приостановить рост цен на алкогольную продукцию в новогодние праздники. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб сообщил ТАСС в интервью, что "замораживание" цен целесообразно ввести на период с середины декабря до середины января.

По мнению представителя Общественной палаты, именно в эти недели наблюдается пик продаж алкоголя, чем часто пользуются ретейлеры, поднимая цены в преддверии праздников.

Однако некоторые аналитики предсказывают, что, несмотря на праздничный фактор, подорожание алкоголя в России неизбежно из-за повышения акцизных сборов. Предполагается, что к Новому году цены вырастут на вино, игристое, водку и премиальный импортный алкоголь.