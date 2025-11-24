В России предложили заморозить цены на алкоголь перед Новым годом
Авторы инициативы отметили, что именно в праздничный период продавцы начинают специально завышать цены
24 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
В Общественной палате выступили с инициативой временно приостановить рост цен на алкогольную продукцию в новогодние праздники. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб сообщил ТАСС в интервью, что "замораживание" цен целесообразно ввести на период с середины декабря до середины января.
По мнению представителя Общественной палаты, именно в эти недели наблюдается пик продаж алкоголя, чем часто пользуются ретейлеры, поднимая цены в преддверии праздников.
Однако некоторые аналитики предсказывают, что, несмотря на праздничный фактор, подорожание алкоголя в России неизбежно из-за повышения акцизных сборов. Предполагается, что к Новому году цены вырастут на вино, игристое, водку и премиальный импортный алкоголь.
Хоть что то для народа доброе делают)