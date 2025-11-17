Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1998 года
Меньше всего пьют на Кавказе
17 ноября 2025, 14:55, ИА Амител
Согласно официальной статистике, в России уже седьмой месяц подряд наблюдается тенденция к уменьшению употребления алкоголя в расчете на одного человека. В октябре текущего года этот показатель достиг рекордно низкого значения с 1998 года, составив 7,7 литра.
Как отмечает РИА Новости, самые низкие объемы потребления алкоголя фиксируются в регионах Северного Кавказа. Так, в Чеченской Республике этот показатель составляет около 150 граммов на человека, в Республике Ингушетия – пол-литра, а в Республике Дагестан – менее литра. Для сравнения, в мегаполисах уровень потребления выше: в Москве он достигает 5 литров на человека, а в Санкт-Петербурге – 6,5 литра.
15:06:59 17-11-2025
Что-то как пили соседи так и пьют. Что касается меня- то 5 лет как избавился от этой привычки.
15:21:57 17-11-2025
А потребление самогона на сколько увеличилось? Наивные.
15:52:13 17-11-2025
Гость (15:21:57 17-11-2025) А потребление самогона на сколько увеличилось? Наивные. ... Помимо самогона постоянно появляются новые химические вещества. Не верю, что уменьшение официальных продаж алкоголя свидетельство благополучия.
15:34:50 17-11-2025
А в магазине красное-белое зарплата 120 т.р.
19:59:31 17-11-2025
Гость (15:34:50 17-11-2025) А в магазине красное-белое зарплата 120 т.р.... Там работать надо а не на амике кнопки давить
18:58:15 17-11-2025
Где не пьют там наркомания и бандитизм.
19:29:32 17-11-2025
А не официально сколько выйдет