НОВОСТИОбщество

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1998 года

Меньше всего пьют на Кавказе

17 ноября 2025, 14:55, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Согласно официальной статистике, в России уже седьмой месяц подряд наблюдается тенденция к уменьшению употребления алкоголя в расчете на одного человека. В октябре текущего года этот показатель достиг рекордно низкого значения с 1998 года, составив 7,7 литра.

Как отмечает РИА Новости, самые низкие объемы потребления алкоголя фиксируются в регионах Северного Кавказа. Так, в Чеченской Республике этот показатель составляет около 150 граммов на человека, в Республике Ингушетия – пол-литра, а в Республике Дагестан – менее литра. Для сравнения, в мегаполисах уровень потребления выше: в Москве он достигает 5 литров на человека, а в Санкт-Петербурге – 6,5 литра.

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минцифры планирует в 2026 году запустить эксперимент по продаже алкоголя на маркетплейсах

Если он окажется успешным, то запуск механизма рассмотрят на постоянной основе
НОВОСТИЭкономика

Россия Статистика алкоголь

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:06:59 17-11-2025

Что-то как пили соседи так и пьют. Что касается меня- то 5 лет как избавился от этой привычки.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:57 17-11-2025

А потребление самогона на сколько увеличилось? Наивные.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:13 17-11-2025

Гость (15:21:57 17-11-2025) А потребление самогона на сколько увеличилось? Наивные. ... Помимо самогона постоянно появляются новые химические вещества. Не верю, что уменьшение официальных продаж алкоголя свидетельство благополучия.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:50 17-11-2025

А в магазине красное-белое зарплата 120 т.р.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:31 17-11-2025

Гость (15:34:50 17-11-2025) А в магазине красное-белое зарплата 120 т.р.... Там работать надо а не на амике кнопки давить

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:58:15 17-11-2025

Где не пьют там наркомания и бандитизм.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:29:32 17-11-2025

А не официально сколько выйдет

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров