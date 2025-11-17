Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1998 года

Меньше всего пьют на Кавказе

17 ноября 2025, 14:55, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Согласно официальной статистике, в России уже седьмой месяц подряд наблюдается тенденция к уменьшению употребления алкоголя в расчете на одного человека. В октябре текущего года этот показатель достиг рекордно низкого значения с 1998 года, составив 7,7 литра.

Как отмечает РИА Новости, самые низкие объемы потребления алкоголя фиксируются в регионах Северного Кавказа. Так, в Чеченской Республике этот показатель составляет около 150 граммов на человека, в Республике Ингушетия – пол-литра, а в Республике Дагестан – менее литра. Для сравнения, в мегаполисах уровень потребления выше: в Москве он достигает 5 литров на человека, а в Санкт-Петербурге – 6,5 литра.