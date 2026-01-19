В РПЦ пояснили, считается ли вода из крана святой на Крещение
В ряде случаев вода может освящаться и вне храма
19 января 2026, 12:00, ИА Амител
Среди верующих распространено поверье, что вся вода – в том числе водопроводная – приобретает особые свойства и приравнивается к святой в ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня. Однако Церковь с этим не соглашается, пишет 5-tv.ru.
Священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге, Николай Савченко пояснил, что святой считается только та вода, над которой был совершен чин Великого освящения. Этот чин проводится всего дважды в году – 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в день Богоявления. Именно такую воду в РПЦ называют Великой агиасмой и используют в церковной практике.
По словам священника, народное представление о "всеобщем освящении воды" не соответствует церковному учению. Над водопроводной водой не читаются молитвы и не совершается богослужение, поэтому приравнивать ее к святой неправильно. Более того, если источник загрязнен, в нем, как отметил Савченко, "не может обитать Святой Дух".
При этом он напомнил, что в ряде случаев вода может освящаться и вне храма – например, во время молебнов на реках перед крещенскими купаниями. В таком случае воду из этого природного источника можно набирать.
В храмах крещенскую воду начинают раздавать утром 18 января после литургии и чина Великого освящения. Набрать ее можно в течение всего дня 19 января, а в крупных храмах – также 20 и 21 января. Вода, освященная накануне и в сам праздник, считается равной по благодати.
12:25:36 19-01-2026
Религия - опиум для народа.
12:44:58 19-01-2026
Гость (12:25:36 19-01-2026) Религия - опиум для народа. ... Во истину так!
00:17:42 20-01-2026
Гость (12:25:36 19-01-2026) Религия - опиум для народа. ... Без для.
Религия - опиум народа.
12:36:57 19-01-2026
"Священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге, Николай Савченко пояснил, что святой считается только та вода, над которой был совершен чин Великого освящения"======= Интересно, чтобы сказал Бог на этот бред?
12:38:37 19-01-2026
Получается, что купель стоит на реке Обь, вода в наших кранах тоже оттуда (вроде как), значит в кранах вода...?
12:46:45 19-01-2026
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ от крещенского геноцида!
Мракобесию НЕТ !!! говорите.
Ведь для многих детей –
Без того очень слабых здоровьем –
Роковым может стать то купанье...
Да в крещенские злые морозы –
В минус 30-50 по Сибири!
Ведь никто не считал заболевших
И умерших после такого
В ледяной той «купели» купанья.
И для очень многих детей
Это смерти реальной подобно –
Дикий шок от воды ледяной,
Для которой их слабое тело
Не готово вообще! Закалять ся
Нужно ведь по-степенно и долго...
С обливанья холодной водой
Начинать лучше в ванной и летом.
Но ещё больший шок у детей
От предательства тех, кто родил их,
Кто для них счас является всем...
Кто отдал их жирным попам
На глумливое жертв приношенье
Иудейскому «богу» яхве-
Иегове-сатану-сету.
Ведь они в те секунды реально
Умирают – и часть их сознанья
Вместе с частью души человечной
Забирает дух смерти – печатью
Отмечая своею их лица.
Вместо тысячи слов просто в фото,
Из сети взятых, сами вглядитесь...
И почувствуйте то, что сейчас
На тех фотах чувствуют дети.
Вот об том разумейте, Славяне
И Славянки, все Русские Люди!
13:23:42 19-01-2026
Гость (12:46:45 19-01-2026) БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ от крещенского геноцида!Мракобесию ... сатанист?
00:16:58 20-01-2026
Гость (13:23:42 19-01-2026) сатанист?... Лид бы не сионист!
14:29:17 19-01-2026
Почему нельзя просто посадить попа на водозаборе? Тогда в каждой квартире было бы благолепие не выходя из дома.
16:17:17 19-01-2026
Гость (14:29:17 19-01-2026) Почему нельзя просто посадить попа на водозаборе? Тогда в ка... в Храм нужно идти.
17:55:19 19-01-2026
А по 2 каналу в новостях сказали, что по церковным канонам вся! вода сегодня святая! Кому верить? Да, еще сказали, что погружение в купели, это не церковная процедура, а народные развлечения. 🤷