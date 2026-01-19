В РПЦ пояснили, считается ли вода из крана святой на Крещение

В ряде случаев вода может освящаться и вне храма

19 января 2026, 12:00, ИА Амител

Освящение воды на Крещение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Среди верующих распространено поверье, что вся вода – в том числе водопроводная – приобретает особые свойства и приравнивается к святой в ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня. Однако Церковь с этим не соглашается, пишет 5-tv.ru.

Священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге, Николай Савченко пояснил, что святой считается только та вода, над которой был совершен чин Великого освящения. Этот чин проводится всего дважды в году – 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в день Богоявления. Именно такую воду в РПЦ называют Великой агиасмой и используют в церковной практике.

По словам священника, народное представление о "всеобщем освящении воды" не соответствует церковному учению. Над водопроводной водой не читаются молитвы и не совершается богослужение, поэтому приравнивать ее к святой неправильно. Более того, если источник загрязнен, в нем, как отметил Савченко, "не может обитать Святой Дух".

При этом он напомнил, что в ряде случаев вода может освящаться и вне храма – например, во время молебнов на реках перед крещенскими купаниями. В таком случае воду из этого природного источника можно набирать.

В храмах крещенскую воду начинают раздавать утром 18 января после литургии и чина Великого освящения. Набрать ее можно в течение всего дня 19 января, а в крупных храмах – также 20 и 21 января. Вода, освященная накануне и в сам праздник, считается равной по благодати.