В ночь с 18 на 19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне

18 января 2026, 19:19, ИА Амител

Святая вода / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, в беседе с изданием aif.ru опроверг распространенное мнение о том, что святая вода по определению не портится.

По словам священнослужителя, убеждение, будто ключевое свойство святой воды – устойчивость к порче, ошибочно. Отец Максим пояснил:

«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся».

Крещение – один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

