Священник рассказал, при каком условии портится святая вода

В ночь с 18 на 19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне

18 января 2026, 19:19, ИА Амител

Святая вода / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Святая вода / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, в беседе с изданием aif.ru опроверг распространенное мнение о том, что святая вода по определению не портится.

По словам священнослужителя, убеждение, будто ключевое свойство святой воды – устойчивость к порче, ошибочно. Отец Максим пояснил:

«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся».

Крещение – один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:03:22 18-01-2026

Если практика систематически опровергает "чудо", то вот и "объяснение" найдено - "неблагоговейное к воде отношение"!?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:02 18-01-2026

"С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся"========== Значит фокус не удался.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:24 18-01-2026

Чушь собачья!!!!Чудеса доступны всем,а не только служителям.....

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:15 19-01-2026

Гость (21:03:24 18-01-2026) Чушь собачья!!!!Чудеса доступны всем,а не только служителям....
"Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" (с) Амяак Акопян

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:48 19-01-2026

Всё за вас придумывать надо. Откройте уже завод по розливу святой воды на базе РПЦ и продавайте качественную святую воду.

  -5 Нравится
Ответить
