Священник рассказал, при каком условии портится святая вода
В ночь с 18 на 19 января православные христиане будут праздновать Крещение Господне
18 января 2026, 19:19, ИА Амител
Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, в беседе с изданием aif.ru опроверг распространенное мнение о том, что святая вода по определению не портится.
По словам священнослужителя, убеждение, будто ключевое свойство святой воды – устойчивость к порче, ошибочно. Отец Максим пояснил:
«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся».
Крещение – один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.
Ранее эксперт рассказал, кому нельзя купаться в Крещение. Специалисты отмечают, что перед купанием нужно подготовить тело даже закаленным ныряльщикам.
20:03:22 18-01-2026
Если практика систематически опровергает "чудо", то вот и "объяснение" найдено - "неблагоговейное к воде отношение"!?
20:31:02 18-01-2026
"С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся"========== Значит фокус не удался.
21:03:24 18-01-2026
Чушь собачья!!!!Чудеса доступны всем,а не только служителям.....
10:53:15 19-01-2026
Гость (21:03:24 18-01-2026) Чушь собачья!!!!Чудеса доступны всем,а не только служителям....
"Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" (с) Амяак Акопян
11:27:48 19-01-2026
Всё за вас придумывать надо. Откройте уже завод по розливу святой воды на базе РПЦ и продавайте качественную святую воду.