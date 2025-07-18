В собственность Алтайского края передали очередное убежище
Алтайкрайимущество отсудило подвал поликлиники на Калинина у барнаульских властей
18 июля 2025, 17:45, ИА Амител
Власти Алтайского края вернули в собственность подвальное помещение в здании поликлиники, расположенной на пр. Калинина в Барнауле. Как сообщает "Атмосфера", подвал, имеющий статус защитного сооружения гражданской обороны, находился в собственности муниципалитета.
Речь идет о здании по адресу Калинина, 24. Спор возник из-за планов барнаульской администрации приватизировать объект. Начальная цена комплекса неоднократно снижалась, однако краевые власти оспорили право города на владение подвальным помещением.
Алтайкрайимущество обратилось в Арбитражный суд Алтайского края, признав отсутствие у барнаульских властей права собственности на подвал. Суд отметил, что объект включен в перечень защитных сооружений гражданской обороны, подлежащих оформлению в собственность субъекта РФ, и не может использоваться для решения вопросов местного значения.
18:52:41 18-07-2025
Всё так плохо?