В США останки таинственно пропавшего юноши опознали через 60 лет

16 января 2026, 07:30, ИА Амител

Пропавший парень / Фото: Ventura County Sheriff’s Office

В США спустя почти 60 лет удалось опознать останки юноши, который таинственно исчез в 1965 году. Речь идет о 19-летнем Рональде Джозефе Коуле, пропавшем без вести в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Молодой человек исчез в мае 1965 года из дома родственников в городе Филмор, штат Калифорния. Коул приехал туда из Сан-Диего в надежде найти работу, однако вскоре перестал выходить на связь. По неустановленным причинам официально в розыск его объявили лишь спустя 18 лет после исчезновения.

Следователи с самого начала предполагали, что Рональд Коул стал жертвой преступления. Основным подозреваемым по делу считался его сводный брат Дэвид Ла Февер, однако доказательств его причастности так и не было найдено, а сам он отрицал какую-либо связь с исчезновением родственника.

Расследование получило новый импульс в 2024 году, когда были повторно изучены человеческие останки, обнаруженные еще в октябре 1966 года в штате Иллинойс. В ходе экспертизы, в частности, был выявлен череп с пулевым отверстием, что подтвердило насильственный характер гибели неизвестного.

В 2025 году некоммерческая организация "Проект Доу", занимающаяся поиском пропавших людей с помощью ДНК-генеалогии, совместно со следователями отдела по нераскрытым делам штата Иллинойс смогла установить круг родственников погибшего. В январе было официально объявлено, что найденные в 1966 году останки принадлежат Рональду Джозефу Коулу.

Как именно юноша оказался почти в трех тысячах километров от места своего исчезновения, до сих пор неизвестно. Дэвид Ла Февер, который в последние годы жизни проживал в Канаде, умер в 2007 году. Расследование обстоятельств гибели Рональда Коула продолжается.

