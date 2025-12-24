Когда в Барнауле откроют главную и районные елки и что интересного там будет?
Жителей и гостей краевой столицы ждет большая развлекательная программа
24 декабря 2025, 12:08, ИА Амител
В Барнауле новогодние городки готовятся встречать маленьких и взрослых гостей. Главная елка на площади Свободы зажжет свои огни вместе с районными. Зрителей будут ждать артисты с яркими концертными программами, конкурсами и другими захватывающими развлечениями.
О том, когда в краевой столице откроют все елки и почему на них обязательно нужно посмотреть, – в материале amic.ru.
Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году?
А разве главная елка будет не на площади Сахарова?
А когда откроются елки в районах Барнаула?
В Железнодорожном районе 24 декабря в 17:00 на аллее по ул. Георгия Исакова барнаульцам покажут праздничную программу "Сияй огнями, елка новогодняя". А 26 декабря можно сходить на мероприятие "Без пяти минут Новый год", которое состоится в зимнем городке ТРЦ Galaxy в 17:00.
В Индустриальном районе 25 декабря в 18:00 зрителей ждут на праздник в микрорайоне Новосиликатный по (ул. Новосибирская, 16в) и в селе Власиха (ул. Первомайская, 50). А главную районную елку откроют 26 декабря в 17:00 в парке спорта Алексея Смертина по (ул. Энтузиастов, 12в). На сценах выступят хореографические и вокальные коллективы, а также солисты города Барнаула.
В Центральном районе елку откроют 26 декабря. В 16:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11) покажут праздничную программу "Новый год на пороге". Для гостей парка выступит ансамбль народной песни "Вечерки". В пригородных поселках Южный, Центральный и микрорайоне Затон тоже подготовили множество интересных развлечений с участием Деда Мороза и Снегурочки.
В Ленинском районе новогодняя елка будет ждать гостей 26 декабря. С 17:00 до 18:30 на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) покажут праздничную программу "Навстречу счастливому Новому году". Для гостей праздника подготовили творческие номера, игровые площадки и выставку-конкурс тематических композиций "Подкова на счастье".
А в Октябрьском районе новогодний городок откроют в сквере им. Германа Титова 26 декабря. С 13:00 до 15:00 маленькие и взрослые зрители смогут посмотреть яркие концертные выступления, поводить хороводы у новогодней елки, а также поучаствовать в конкурсах.
А куда сходить в Барнауле на новогодних каникулах?
С 2 по 10 января 2026 года на площади Свободы с 17:00 до 20:00 будут выступать творческие коллективы с праздничной программой "Наш веселый новый год и танцует и поет". Гости смогут поучаствовать в веселых играх, конкурсах и семейных эстафетах, а также поводить хороводы вокруг елки.
В районах краевой столицы можно будет сходить на следующие новогодние представления:
- 2 и 3 января состоится праздничная программа от дворца культуры города Барнаула;
- 4 и 5 января – праздничная программа от Дома культуры "Октябрьский";
- 6 января – новогодняя программа Научногородокского клубного объединения;
- 7 и 8 января – Рождественская программа от Дворца культуры "Южный";
- 9 и 10 января – праздничная программа Дома культуры "Центральный".
