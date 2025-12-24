Жителей и гостей краевой столицы ждет большая развлекательная программа

24 декабря 2025, 12:08, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле новогодние городки готовятся встречать маленьких и взрослых гостей. Главная елка на площади Свободы зажжет свои огни вместе с районными. Зрителей будут ждать артисты с яркими концертными программами, конкурсами и другими захватывающими развлечениями.

О том, когда в краевой столице откроют все елки и почему на них обязательно нужно посмотреть, – в материале amic.ru.

1 Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году? 26 декабря в 17:00 главная новогодняя красавица будет ждать жителей и гостей Барнаула на площади Свободы. Свои огни зажжет не только 32-метровая елка, но и весь новогодний городок: в 2025 году он будет состоять из множества ярких светодиодных фигур. Но и от снежных скульптур в краевой столице не отказались: взрослые и маленькие зрители смогут полюбоваться Дедом Морозом и Снегурочкой. Для всех желающих покажут яркую новогоднюю шоу-программу "Здравствуй, новый год". Ее подготовили лучшие творческие коллективы города и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Коллектив "Джуманджи" покажет барабанное шоу с пиротехническим эффектом, а Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех гостей с наступающим Новым годом.

2 А разве главная елка будет не на площади Сахарова? Нет. В 2025 году ее поставили на площади Свободы. Напомним, здесь с 5 декабря 2025 года до 4 февраля 2026-го перекрыли дорожное движение. С 2 по 11 января в главном новогоднем городке будут проходить концерты, а уже 31 января елку вместе со всеми фигурами и горкой начнут убирать до следующего Нового года.

3 А когда откроются елки в районах Барнаула? В Железнодорожном районе 24 декабря в 17:00 на аллее по ул. Георгия Исакова барнаульцам покажут праздничную программу "Сияй огнями, елка новогодняя". А 26 декабря можно сходить на мероприятие "Без пяти минут Новый год", которое состоится в зимнем городке ТРЦ Galaxy в 17:00. В Индустриальном районе 25 декабря в 18:00 зрителей ждут на праздник в микрорайоне Новосиликатный по (ул. Новосибирская, 16в) и в селе Власиха (ул. Первомайская, 50). А главную районную елку откроют 26 декабря в 17:00 в парке спорта Алексея Смертина по (ул. Энтузиастов, 12в). На сценах выступят хореографические и вокальные коллективы, а также солисты города Барнаула. В Центральном районе елку откроют 26 декабря. В 16:00 в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11) покажут праздничную программу "Новый год на пороге". Для гостей парка выступит ансамбль народной песни "Вечерки". В пригородных поселках Южный, Центральный и микрорайоне Затон тоже подготовили множество интересных развлечений с участием Деда Мороза и Снегурочки. В Ленинском районе новогодняя елка будет ждать гостей 26 декабря. С 17:00 до 18:30 на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) покажут праздничную программу "Навстречу счастливому Новому году". Для гостей праздника подготовили творческие номера, игровые площадки и выставку-конкурс тематических композиций "Подкова на счастье". А в Октябрьском районе новогодний городок откроют в сквере им. Германа Титова 26 декабря. С 13:00 до 15:00 маленькие и взрослые зрители смогут посмотреть яркие концертные выступления, поводить хороводы у новогодней елки, а также поучаствовать в конкурсах.