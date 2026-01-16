В США захотели вернуть долги царской России на 225,8 млрд долларов
В Америке настаивают, что взыскание можно обратить на замороженные российские активы
16 января 2026, 14:45, ИА Амител
На портале CourtListener опубликован иск инвестиционного фонда Noble Capital RSD к Российской Федерации, поданный в американский суд. Сумма требований – внушительные 225,8 млрд долларов.
Речь идет о долговых обязательствах по облигациям, выпущенным еще Императорским правительством России и приобретенных гражданами США.
Истец настаивает, что с декабря 1991 года Российская Федерация является правопреемником не только СССР, но и Временного, и Императорского правительств.
Хотя Москва погасила большую часть советских долгов, часть обязательств царского периода, по мнению фонда, остается непогашенной.
Ключевой аргумент Noble Capital RSD заключается в том, что взыскание можно обратить на замороженные российские активы. В числе ответчиков – сама РФ, а также Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.
Защищать интересы России в процессе поручено адвокатской фирме Marks & Sokolov. Дело может стать одним из самых громких в сфере международного долгового права.
Ранее Трамп заявлял, что США готовы вести экономическую войну против России.
14:51:21 16-01-2026
Дохлого царя сгнившие уши получите, а не 225,8 млрд долларов, пиндосы тупые.
15:17:36 16-01-2026
Дело пахнет керосином... или орешником
15:22:15 16-01-2026
" Не валяй дурака ,Америка..." Может, чего по Аляске порешаем?
15:44:37 16-01-2026
Пусть США вернут тысячи кв. км морских угодий, которые им подарил Шеварднадзе. А это недополученная прибыль и физические тысячи тонн морской рыбы. А также как на счет Калифорнии, где русские крепости стояли еще в 20 веке. И есть еще такой вариант, как априори невыгодный договор по Аляске, который также можно пересмотреть. И давно пора уже делить Шпицберген с норвежцами с обустраиванием там военной базы.
17:59:55 16-01-2026
Гость (15:44:37 16-01-2026) Пусть США вернут тысячи кв. км морских угодий, которые им по... сны с температурой 39
18:49:18 16-01-2026
Гость (15:44:37 16-01-2026) Пусть США вернут тысячи кв. км морских угодий, которые им по... Какие тысячи квадратных километров "морских угодий", вы что "несгибаемые" коммунисты окончательно ум потеряли?
04:43:21 17-01-2026
гость-гостю (18:49:18 16-01-2026) Какие тысячи квадратных километров "морских угодий", вы ч... За основу разграничения взята линия, определённая русско-американской конвенцией 1867 года в связи с продажей Россией Аляски и Алеутских островов Соединённым Штатам.
По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли:
часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи км²; фактически переданная Советским Союзом Соединённым Штатам в 1977 году;
часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи км²;
участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи км² в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.
При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации, составил всего 4,6 тысячи км², что на 74 000 км² шельфа меньше, чем полагается при традиционном в таких случаях разграничении по срединной линии[2].
В отдельных местах [каких?] исключительная экономическая зона США за счёт неоправданно [почему?] отданной площади исключительной экономической зоны СССР превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
04:45:50 17-01-2026
гость-гостю (18:49:18 16-01-2026) Какие тысячи квадратных километров "морских угодий", вы ч... 12 февраля 2003 года Счётная палата Российской Федерации в соответствии с планом работы и в связи с обращением членов Совета Федерации провела проверку воздействия соглашения на рыбопромысловую отрасль России и подготовила отчёт в котором, в частности, давалась такая оценка: «За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991—2002 года) потери России составили 1,6—1,9 млн тонн рыбы, что эквивалентно 1,8—2,2 млрд долларов США
15:56:33 16-01-2026
А куда дели золотой запас России в 1917 году?Его же вывезли сначала на переплавку в Швейцарию ,чтобы убрать со слитков двуглавого орла ,а затем переправили в сша.Где наше золотишко господа?
16:02:15 16-01-2026
А сколько долгов нынешние "власти" простили недоразвитым банановым республикам (в т. ч. из бывшего СССР)?
16:14:38 16-01-2026
Аляску не хотите вернуть..
18:01:08 16-01-2026
Гость (16:14:38 16-01-2026) Аляску не хотите вернуть.. ... Вы попробуйте хотя бы бабки вложенные в Сирию, Венесуэллу, а теперь, похоже и Иран вернуть для начала
16:34:49 16-01-2026
ну тогда сам Бог велел Алясочку вернуть
18:31:50 16-01-2026
Гость (16:34:49 16-01-2026) ну тогда сам Бог велел Алясочку вернуть... Грешный, не впутывай суда Бога. Бог, в эти мерзкие дела не вникает.
11:31:59 17-01-2026
Гость (18:31:50 16-01-2026) Грешный, не впутывай суда Бога. Бог, в эти мерзкие дела не в... На полном серьезе веришь в бога? В 21 веке?
16:37:20 16-01-2026
опять про Аляску вспомним?
17:49:29 16-01-2026
Все комменты не осилил.
Про Аляску выше было нет?
17:54:05 16-01-2026
Пусть ущерб от их незаконных санкций выплатят, для начала
17:57:56 16-01-2026
Ну че пиндосы? Капец вам корячится... Аляску заберем и Калифорнию...
18:14:52 16-01-2026
Замороженные активы навряд ли вернуться когда то в Россию, можно не париться какой предлог для их изъятия найдут американцы.
18:54:07 16-01-2026
Ленин согласился на выплату царских долгов, но предложил "партнерам" прежде выплатить России ущерб за интервенцию. Партнеры как тот, пресловутый фраер, сдали назад.
00:37:29 17-01-2026
Просто признайте "ООО Империя" банкротом, и дело развалится. А если фонд будет дальше настаивать, то юридически-свяжите этот иск с иском о возврате госдолга наколенного штатами, и РФ ещё и в плюс выйдет.
00:56:45 17-01-2026
Увы, этот "подход" к замороженным активам несработает. На облигациях написано: "государственный 5% военный краткосрочный заёмъ" (облигации займа Российской Империи). Юридически, эти облигации действовали "в 1916 году краткосрочно", т.е. должны были выкупаться РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ в течении 30-ти лет, иначе с РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ будут производить взыскание, и главная суть в том, что если нет "ООО" РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ то и взыскивать долги по аблигациям уже юридически не с кого, да и суть таких документов в том что если взыскатель опоздал в течении 30-ти лет и не взыскал долги по облигациям в течении 30-ти лет по юридическим законам которые действовали во время издания этих облигаций, то юридическая "свежесть" этих облигаций уже давно покрылась "плесенью" исковой давности.
07:33:36 17-01-2026
мих (00:56:45 17-01-2026) Увы, этот "подход" к замороженным активам несработает. На об... Открой окно. Уж лучше бы про Аляску бахнул
17:52:44 17-01-2026
Гость (07:33:36 17-01-2026) Открой окно. Уж лучше бы про Аляску бахнул... Фантазий о деньгах будет много, но нестоит усложнять ситуацию.
18:09:10 17-01-2026
Гость (07:33:36 17-01-2026) Открой окно. Уж лучше бы про Аляску бахнул... Запускать новый передел неочень умно. Те современники которые вдруг зажглись идеей захватов и переделов, они всё профукают, вот увидите. Развивающийся Мир любит когда в стаканах нет бури.
11:06:26 17-01-2026
Хотя Москва погасила большую часть советских долгов, часть обязательств царского периода, по мнению фонда, остается непогашенной
Москва бы своим гражданам вернула, что в девяностых со сберкнижек стырила.
12:15:29 17-01-2026
Так пускай у царя и его родни спрашивают.