В США захотели вернуть долги царской России на 225,8 млрд долларов

В Америке настаивают, что взыскание можно обратить на замороженные российские активы

16 января 2026, 14:45, ИА Амител

На портале CourtListener опубликован иск инвестиционного фонда Noble Capital RSD к Российской Федерации, поданный в американский суд. Сумма требований – внушительные 225,8 млрд долларов.

Речь идет о долговых обязательствах по облигациям, выпущенным еще Императорским правительством России и приобретенных гражданами США.

Истец настаивает, что с декабря 1991 года Российская Федерация является правопреемником не только СССР, но и Временного, и Императорского правительств.

Хотя Москва погасила большую часть советских долгов, часть обязательств царского периода, по мнению фонда, остается непогашенной.

Ключевой аргумент Noble Capital RSD заключается в том, что взыскание можно обратить на замороженные российские активы. В числе ответчиков – сама РФ, а также Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.

Защищать интересы России в процессе поручено адвокатской фирме Marks & Sokolov. Дело может стать одним из самых громких в сфере международного долгового права.

Ранее Трамп заявлял, что США готовы вести экономическую войну против России.