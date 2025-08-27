Американский лидер допускает такой вариант развития событий, если прогресса по украинскому кризису не будет

27 августа 2025, 08:57, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ведения экономической войны против России. С его слов, это может произойти, если прогресса по урегулированию украинского кризиса не будет. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не хотел бы вести подобный конфликт:

«Я бы хотел, чтобы это [украинский конфликт] прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас», – заявил Трамп во время заседания кабинета министров.

В свою очередь, помощник главы США Стивен Уиткофф отметил, что до конца 2025 года руководство страны хочет найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине.

«Нам придется решать все эти вопросы [условий урегулирования], мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения», – прокомментировал он.

Также, со слов Уиткоффа, Трамп считает своим долгом сделать все возможное для завершения украинского кризиса. Кроме того, он заверил, что по этому вопросу представители России и США контактируют ежедневно.