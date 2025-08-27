Трамп заявил, что США готовы вести экономическую войну против России
Американский лидер допускает такой вариант развития событий, если прогресса по украинскому кризису не будет
27 августа 2025, 08:57, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп допустил возможность ведения экономической войны против России. С его слов, это может произойти, если прогресса по урегулированию украинского кризиса не будет. Слова американского лидера приводит РИА Новости.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что не хотел бы вести подобный конфликт:
«Я бы хотел, чтобы это [украинский конфликт] прекратилось. Я хочу, чтобы он прекратился. И это будет не мировая война, а экономическая война, а экономическая война будет плохой, и она будет плохой для России. И я бы не хотел этого сейчас», – заявил Трамп во время заседания кабинета министров.
В свою очередь, помощник главы США Стивен Уиткофф отметил, что до конца 2025 года руководство страны хочет найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине.
«Нам придется решать все эти вопросы [условий урегулирования], мы понимаем это. У нас есть технические команды, которые работают над ними. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения», – прокомментировал он.
Также, со слов Уиткоффа, Трамп считает своим долгом сделать все возможное для завершения украинского кризиса. Кроме того, он заверил, что по этому вопросу представители России и США контактируют ежедневно.
09:07:59 27-08-2025
Как не похож ВВП 2025 года на ВВП 2000 года. В 2000 судьба подарила шанс сделать страну конфеткой.
10:04:18 27-08-2025
Гость (09:07:59 27-08-2025) Как не похож ВВП 2025 года на ВВП 2000 года. В 2000 судьба п... Страна не на Марсе, приходится учитывать настроение соседей.. В СССР не просто так занавес был, историю увы, надо учитывать..
10:15:50 27-08-2025
dok_СФ (10:04:18 27-08-2025) Страна не на Марсе, приходится учитывать настроение соседей.... А настроение и мнение жителей России не надо учитывать?
15:07:12 27-08-2025
Гость (10:15:50 27-08-2025) А настроение и мнение жителей России не надо учитывать?... Жителей - да, всегда учитывалось и учитывается, либерастов продажных - нет
10:16:59 27-08-2025
dok_СФ (10:04:18 27-08-2025) Страна не на Марсе, приходится учитывать настроение соседей.... Вот и отстали от всего мира лет на 50
12:39:05 27-08-2025
Гость (09:07:59 27-08-2025) Как не похож ВВП 2025 года на ВВП 2000 года. В 2000 судьба п... В 2000 судьба подарила шанс сделать страну конфеткой --- когда появилось человечество у него появился шанс сделать из Земли конфетку, до сих пор делает. Очки розовые лучше снять. Пока будут желающие нагадить на конфетку, никакого шанса не будет
15:10:01 27-08-2025
Гость (09:07:59 27-08-2025) Как не похож ВВП 2025 года на ВВП 2000 года. В 2000 судьба п... Конфетка в вашем понимании -это полностью лечь под Запад ? Продолжить то, что делал ЕБН ? Не, нам такое не надо. Свои либерососные фантазии оставьте при себе
09:16:39 27-08-2025
Как говорил Задорнов, если наступит конец света, то мы (россияне) этого не заметим.
13:16:36 27-08-2025
лучше бы Трамп хлопнул дверью и отвернулся совсем от проблемы России и Украины. И Запад тоже. Война сразу бы закончилась. Но нет, пока не нажрутся на войне, на крови, не успокоятся.
15:05:55 27-08-2025
А сейчас они типо ее не ведут ? Война идет и уже давно.