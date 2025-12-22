В Вашингтоне начала работу резиденция Деда Мороза
Новогодний волшебник посетит детей города Роквилл
22 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
Дед Мороз и дети / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Роквилле, крупнейшем пригороде Вашингтона, откроется представительство российского Деда Мороза. Об этом РИА Новости сообщила Юлия Сарычева, ответственная за работу резиденции.
По ее информации, сказочные герои прибудут из России и смогут пообщаться с каждым ребенком персонально, так как для каждой семьи предусмотрено свое время посещения.
Посетители смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, развлечься, а также познакомиться с русскими обычаями за чаепитием. Резиденция будет открыта до окончания зимних каникул в американских школах, то есть до 3 января.
