На Алтае пьяный подросток угнал машину и уснул по дороге
Парня разбудили и доставили в отдел полиции
27 февраля 2026, 13:13, ИА Амител
Житель Горно-Алтайска лишился автомобиля буквально за несколько минут — машину угнал нетрезвый подросток, воспользовавшийся чужой беспечностью.
Утром 57-летний горожанин, как обычно, вышел во двор, завел свою "Шевроле Ниву" и оставил ее прогреваться. Ключи были в замке зажигания. Мужчина ненадолго зашел обратно в дом, а когда вернулся — парковочное место оказалось пустым. С заявлением об угоне он сразу обратился в полицию.
«Оперативники быстро установили, что далеко автомобиль не уехал. Машину нашли на одной из улиц города — за рулем спал 17-летний подросток. Его разбудили и доставили в отдел, где юноша без особых возражений признался в содеянном», — отметили в ведомстве.
Как выяснилось, ночь он провел в одном из питейных заведений. Под утро, возвращаясь домой в изрядно нетрезвом состоянии, парень заметил заведенный автомобиль с открытой дверью. Любопытство и алкоголь сделали свое дело — подросток сел за руль и решил прокатиться.
Однако поездка оказалась короткой: машина вскоре заглохла, а сил продолжать путь у угонщика не осталось. Он уснул прямо в водительском кресле, где его и обнаружили полицейские.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье об угоне транспортного средства.
13:27:34 27-02-2026
А что с питейным заведением? Где был подросток?
13:39:20 27-02-2026
И вот за такое в том числе мы платим его мамашке в виде того же маткапитала, нравится? И подобное уже давно не исключение.
15:24:09 27-02-2026
Мелкого в детский дом
С производителей взыскать все призовые от государства за зачатие.
Остальным урок будет
18:11:43 27-02-2026
Ага, а через год государство будет должно его жилплощадью обеспечить. Ну ума палата!
18:57:19 27-02-2026
ФУ лошара