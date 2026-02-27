На Алтае пьяный подросток угнал машину и уснул по дороге

Парня разбудили и доставили в отдел полиции

27 февраля 2026, 13:13, ИА Амител

Нетрезвый подросток за рулем авто / Фото: МВД Республики Алтай

Житель Горно-Алтайска лишился автомобиля буквально за несколько минут — машину угнал нетрезвый подросток, воспользовавшийся чужой беспечностью.

Утром 57-летний горожанин, как обычно, вышел во двор, завел свою "Шевроле Ниву" и оставил ее прогреваться. Ключи были в замке зажигания. Мужчина ненадолго зашел обратно в дом, а когда вернулся — парковочное место оказалось пустым. С заявлением об угоне он сразу обратился в полицию.

«Оперативники быстро установили, что далеко автомобиль не уехал. Машину нашли на одной из улиц города — за рулем спал 17-летний подросток. Его разбудили и доставили в отдел, где юноша без особых возражений признался в содеянном», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, ночь он провел в одном из питейных заведений. Под утро, возвращаясь домой в изрядно нетрезвом состоянии, парень заметил заведенный автомобиль с открытой дверью. Любопытство и алкоголь сделали свое дело — подросток сел за руль и решил прокатиться.

Однако поездка оказалась короткой: машина вскоре заглохла, а сил продолжать путь у угонщика не осталось. Он уснул прямо в водительском кресле, где его и обнаружили полицейские.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье об угоне транспортного средства.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель BMW X5 сбил семейную пару в Алтайском крае. Трое детей остались сиротами, а водитель иномарки был задержан.