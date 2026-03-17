В Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка в 10 км от места ЧП

17 марта 2026, 21:04, ИА Амител

Поиск детей / Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Звенигороде обнаружено тело третьего ребенка, ранее пропавшего после провала под лед. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По ее словам, тело девочки нашли в воде примерно в 10 километрах от предполагаемого места происшествия.

«В ходе расследования следственными органами СК по Московской области уголовного дела о безвестном исчезновении троих детей в городе Звенигороде и проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело третьего ребенка — девочки — в воде около 10 километров от места, где, предположительно, дети провалились под лед», — уточнила Врадий.

Она добавила, что в рамках расследования будут назначены экспертизы для установления причины смерти.

«Работа криминалистов и следователей во взаимодействии с поисковыми отрядами на месте происшествия продолжается», — сказала она.

В МЧС России сообщили, что тело обнаружили водолазы отряда "Центроспас".

«Спасатели обнаружили и извлекли тело третьего ребенка в девяти километрах от штаба вниз по течению», — отметили в ведомстве.

Дети пропали 7 марта. Два 13-летних мальчика и их ровесница отправились поздравлять подругу и не вернулись. Очевидец сообщил, что видел их тонувшими. Возбуждено уголовное дело.