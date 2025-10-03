Вдоль по Ленина. Барнаульцы стали активнее брать самокаты на короткие поездки

Ездили, как правило, в офис, на тренировку или за покупками

03 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году барнаульцы стали чаще брать самокаты, чтобы добраться до места назначения. Как правило, это работа, торговый центр или спортивный клуб. Среднее время проезда составило 14 минут. Такие данные предоставил кикшеринг МТС Юрент.

"Крепче за баранку держись"

Кроме офиса, ТЦ и спортзала, барнаульцы также использовали этот вид транспорта, чтобы преодолеть "последнюю милю" – расстояние от дома до остановки или от остановки до пункта назначения. Самое популярное время, чтобы прокатиться, это традиционные часы пик: утро с 6 до 10 часов и вечер с 17 до 22 часов. Чуть более половины поездок длились не более десяти минут. При этом самая продолжительная поездка длилась один час и две минуты.

"По садовому кольцу я лечу"

Чаще всего самокатчики ездили по проспектам Ленина и Строителей, улицам Малахова, Попова, Антона Петрова, а также Павловскому тракту. На этих же дорожных артериях в основном и брали в аренду самокаты.

Всего за теплый сезон 2025-го жители города в целом накатали 828 тыс. км.

"Ну что, красивая, поехали кататься"

Что же касается пола, то доля мужчин-самокатчиков составляет 62%, женщин – 38%. Но в последний год количество женских поездок выросло существенно – на 15%.

В основном самокатами управляют молодые люди до 34 лет. Но и количество пользователей сервиса старше 40 лет в последнее время тоже растет.

Чаще других этим видом транспорта пользуются IT-специалисты, специалисты в экономической, юридической сферах. А в последний год стало больше учителей и врачей.