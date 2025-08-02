Ветеран СВО провел урок мужества для барнаульских детей
По словам Ивана Чаплыгина, мужество не ограничивается сражениями
02 августа 2025, 17:00, ИА Амител
В Барнауле накануне Дня ВДВ прошел урок мужества для воспитанников детдомов, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Мероприятие состоялось в штабе общественной поддержки "Единой России". Провел его член региональной Ассоциации ветеранов СВО и десантник Иван Чаплыгин. Он рассказал ребятам о службе, прыжках с парашютом, сослуживцах и любви к стране.
«Мужество не ограничивается войнами и сражениями. Оно проявляется ежедневно. Когда врач борется за жизнь пациента, учитель терпеливо обучает детей, пожарный входит в огонь, а спасатель вытаскивает пострадавших из-под завалов — всё это требует огромного мужества и внутренней силы. Каждый из вас может стать героем в своём деле», — подчеркнул боец.
Иван Чаплыгин после армии вернулся в Барнаул и поступил на службу в отряд особого назначения. В составе спецназа участвовал в локальных конфликтах, а с февраля 2022 года трижды побывал в зоне СВО.
Это очень круто конечно. Но не понятно почему профессиональный военный периодически ездит туда, а не профессиональные там с 22-го
10:24:08 03-08-2025
Трижды побывал по сколько дней? По 3, или по 300? Кто-то один раз ушёл и пока не пришёл...