Ветеран СВО провел урок мужества для барнаульских детей

По словам Ивана Чаплыгина, мужество не ограничивается сражениями

02 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Иван Чаплыгин / Фото: t.me/altaigovernment

В Барнауле накануне Дня ВДВ прошел урок мужества для воспитанников детдомов, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Мероприятие состоялось в штабе общественной поддержки "Единой России". Провел его член региональной Ассоциации ветеранов СВО и десантник Иван Чаплыгин. Он рассказал ребятам о службе, прыжках с парашютом, сослуживцах и любви к стране.

«Мужество не ограничивается войнами и сражениями. Оно проявляется ежедневно. Когда врач борется за жизнь пациента, учитель терпеливо обучает детей, пожарный входит в огонь, а спасатель вытаскивает пострадавших из-под завалов — всё это требует огромного мужества и внутренней силы. Каждый из вас может стать героем в своём деле», — подчеркнул боец.

Иван Чаплыгин после армии вернулся в Барнаул и поступил на службу в отряд особого назначения. В составе спецназа участвовал в локальных конфликтах, а с февраля 2022 года трижды побывал в зоне СВО.