Виктор Томенко поздравил алтайских десантников с Днем ВДВ

К поздравлению также присоединился Александр Романенко

02 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который ежегодно отмечают 2 августа.

«Сердечно поздравляем вас с 95-летием образования "крылатой гвардии"! Своим мужеством, беспримерной отвагой и глубокой преданностью Родине десантники заслужили право считаться элитой нашей армии», — заявили политики.

Они назвали службу в ВДВ "настоящей школой мужества, воинского мастерства и воспитания высоких моральных качеств". А также отметили, что Родину защищали тысячи алтайских десантников, многих из которых удостоили высоких госнаград.

«Поздравляем с Днем Воздушно-десантных войск! Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия вам и вашим близким!» — говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале краевого правительства.

Ранее с Днем ВДВ поздравил барнаульских десантников мэр Вячеслав Франк. Он пожелал бойцам и ветеранам здоровья, добра, мира и благополучия.