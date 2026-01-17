НОВОСТИОбщество

Ветераны СВО с Алтая смогут получать доступ к высокотехнологичной медпомощи

Для бойцов уже подготовлены программы реабилитации и доступ к всестороннему обследованию

17 января 2026, 15:00, ИА Амител

Помощь ветеранам СВО / Фото: amic.ru
Помощь ветеранам СВО / Фото: amic.ru

В краевом госпитале для ветеранов войн Алтайского края состоялось совещание межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства региона Игоря Степаненко. Главными темами обсуждения стали медицинские осмотры участников специальной военной операции и увековечивание памяти о павших героях, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Основные результаты заседания:

• широкая программа диспансеризации – для ветеранов СВО будут организованы специализированные медицинские обследования с целью обнаружения скрытых последствий ранений. В городских и районных администрациях сформированы группы для организации данной работы;

• модернизация оборудования – благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко госпиталь приобрел передовое оборудование. Это позволяет проводить восстановительное лечение при наиболее тяжелых видах повреждений и заболеваний;

• комплексный подход – военнослужащие проходят обследования у врачей различных специальностей, включая заполнение анкет и проведение специализированных медицинских процедур.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:24:14 17-01-2026

А остальные категории ветеранов бд мимо?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:16 17-01-2026

Гость (16:24:14 17-01-2026) А остальные категории ветеранов бд мимо?... Про остальных давно забыли.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:35 17-01-2026

Прочие-то граждане - "рыжие", что ли?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:39 17-01-2026

Гость (17:54:35 17-01-2026) Прочие-то граждане - "рыжие", что ли?...
Для Великого никто не имеет значения, кроме этих...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:21:34 17-01-2026

Остальные для государства это люди второго сорта?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

23:53:50 17-01-2026

За то моего сына отпрааили с Алейска в Новосибирск к травматологу. Справка на 3 дня, т.е если через три дня не вернется, то беглец, а в Новосибирск надо приехать, и записаться! На костылях парень! И выплаты до сих пор не получил ни за первое ранение (больше года прошло), ни за второе, уже 4 месяца прошло.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:13:39 18-01-2026

Это вам Оськину надо тормошить. Или лучше депутату Терентьеву позвоните, он хоть как-то но помогает людям. Больше года-это уже парня кинуть хотят. Не позволяйте, сами возьмитесь. Обзвонить можно всех, поднять шум, в приемную Путина напишите, кто-то да пнет обнаглевших чиновников.

  0 Нравится
Ответить
