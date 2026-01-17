Ветераны СВО с Алтая смогут получать доступ к высокотехнологичной медпомощи
Для бойцов уже подготовлены программы реабилитации и доступ к всестороннему обследованию
17 января 2026, 15:00, ИА Амител
В краевом госпитале для ветеранов войн Алтайского края состоялось совещание межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства региона Игоря Степаненко. Главными темами обсуждения стали медицинские осмотры участников специальной военной операции и увековечивание памяти о павших героях, передает пресс-служба правительства Алтайского края.
Основные результаты заседания:
• широкая программа диспансеризации – для ветеранов СВО будут организованы специализированные медицинские обследования с целью обнаружения скрытых последствий ранений. В городских и районных администрациях сформированы группы для организации данной работы;
• модернизация оборудования – благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко госпиталь приобрел передовое оборудование. Это позволяет проводить восстановительное лечение при наиболее тяжелых видах повреждений и заболеваний;
• комплексный подход – военнослужащие проходят обследования у врачей различных специальностей, включая заполнение анкет и проведение специализированных медицинских процедур.
16:24:14 17-01-2026
А остальные категории ветеранов бд мимо?
20:27:16 17-01-2026
Гость (16:24:14 17-01-2026) А остальные категории ветеранов бд мимо?... Про остальных давно забыли.
17:54:35 17-01-2026
Прочие-то граждане - "рыжие", что ли?
21:36:39 17-01-2026
Гость (17:54:35 17-01-2026) Прочие-то граждане - "рыжие", что ли?...
Для Великого никто не имеет значения, кроме этих...
23:21:34 17-01-2026
Остальные для государства это люди второго сорта?
23:53:50 17-01-2026
За то моего сына отпрааили с Алейска в Новосибирск к травматологу. Справка на 3 дня, т.е если через три дня не вернется, то беглец, а в Новосибирск надо приехать, и записаться! На костылях парень! И выплаты до сих пор не получил ни за первое ранение (больше года прошло), ни за второе, уже 4 месяца прошло.
11:13:39 18-01-2026
Это вам Оськину надо тормошить. Или лучше депутату Терентьеву позвоните, он хоть как-то но помогает людям. Больше года-это уже парня кинуть хотят. Не позволяйте, сами возьмитесь. Обзвонить можно всех, поднять шум, в приемную Путина напишите, кто-то да пнет обнаглевших чиновников.