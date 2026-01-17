Ветераны СВО с Алтая смогут получать доступ к высокотехнологичной медпомощи

Для бойцов уже подготовлены программы реабилитации и доступ к всестороннему обследованию

17 января 2026, 15:00, ИА Амител

Помощь ветеранам СВО / Фото: amic.ru

В краевом госпитале для ветеранов войн Алтайского края состоялось совещание межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства региона Игоря Степаненко. Главными темами обсуждения стали медицинские осмотры участников специальной военной операции и увековечивание памяти о павших героях, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Основные результаты заседания:

• широкая программа диспансеризации – для ветеранов СВО будут организованы специализированные медицинские обследования с целью обнаружения скрытых последствий ранений. В городских и районных администрациях сформированы группы для организации данной работы;

• модернизация оборудования – благодаря поддержке губернатора Виктора Томенко госпиталь приобрел передовое оборудование. Это позволяет проводить восстановительное лечение при наиболее тяжелых видах повреждений и заболеваний;

• комплексный подход – военнослужащие проходят обследования у врачей различных специальностей, включая заполнение анкет и проведение специализированных медицинских процедур.