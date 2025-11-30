На каждом из мероприятий организуют специальный штаб, следящий за соблюдением мер безопасности

30 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Власти Барнаула рассказали, как будут проходить новогодние представления для школьников / Фото: barnaul.org

28 ноября в городской администрации состоялось совещание, посвященное организации новогодних мероприятий для младших школьников. Под руководством замглавы администрации по соцполитике Александра Артемова представители профильных ведомств обсудили детали грядущих торжеств.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль сообщил, что новогодние представления будут организованы более чем для 37 тысяч учеников начальных классов школ Барнаула. Они пройдут с 18 по 30 декабря на шести основных городских площадках. Перед проведением все представления получат обязательную экспертную оценку качества и разрешение на показ.

На каждой площадке будут функционировать Штабы елок, в состав которых войдут специалисты отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета, педагоги учреждений дополнительного образования, медицинские работники, сотрудники правоохранительных и надзорных органов.

Также была затронута тема санитарных требований. Начальник отдела надзора за гигиеной детей, подростков и питания краевого Управления Роспотребнадзора Елена Боброва отметила, что персонал учреждений культуры, включая технический, не должен иметь признаков инфекционных заболеваний в дни проведения мероприятий. Аналогичное требование предъявляется к школьным группам: все дети и педагоги должны быть здоровы.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Поляков напомнил о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Среди них – предварительное проведение тренировочных эвакуаций, инструктажи с работниками, проверка работоспособности противопожарных систем, а также обеспечение надлежащего состояния эвакуационных путей и выходов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Барнаулу Виталий Бородай сообщил, что во время всех новогодних представлений в учреждениях культуры будет организовано дежурство полицейских. До прибытия все помещения и эвакуационные маршруты проверят кинологи, а на входах установят стационарные и ручные металлодетекторы. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат сопровождение автобусов, перевозящих детей.

Александр Артемов обратил особое внимание на необходимость обеспечения каждой культурной площадки местами для парковки автобусов с детьми, а также на оперативное реагирование на изменения погоды и своевременную уборку снега с парковочных зон, дав соответствующие указания профильному комитету.