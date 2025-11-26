Дети с нарушением слуха в Барнауле готовят спектакль "Новогодние приключения Маши и Вити"

В мероприятии примут участие около 80 детей

26 ноября 2025, 13:50, ИА Амител

Подготовка к спектаклю "Новогодние приключения Маши и Вити" / Фото: amic.ru

20 декабря в Барнауле состоится премьера уникального спектакля "Новогодние приключения Маши и Вити", который будет представлен на русском жестовом языке. Мероприятие организовано АСО НКО "Лавка Добра" при поддержке Фонда президентских грантов. Ключевым партнером проекта выступила Алтайская общеобразовательная школа № 1, и все учащиеся этой школы стали актерами постановки.

Проект объединяет более 80 талантливых детей с нарушением слуха, педагогов и организаторов. Его уникальность заключается не только в актерском мастерстве участников, но и в том, что ребята активно осваивают различные творческие профессии. Некоторые дети пробуют себя в роли танцоров, костюмеров и даже сценаристов.

Спектакль будет полностью проведен на русском жестовом языке, что сделает его доступным для зрителей с различными потребностями. Главная цель проекта – показать, что искусство может объединять людей, стирая все барьеры.

Руководитель проекта "Театр чудес" Инна Алексеева отмечает, что проект открывает перед детьми с нарушением слуха.

«Новые возможности, помогает им развиваться и становиться более уверенными. Спектакль на жестовом языке расширяет горизонты и дает шанс почувствовать себя частью культуры», – отметила она.

Подготовка к спектаклю включала не только уроки актерского мастерства и погружение в мифологию, но и создание костюмов и реквизита. Дети самостоятельно изготавливают игрушки и гирлянды, развивая свою фантазию и творческие навыки.