Влюблённым назвали несколько способов, включая меховые тапки, для оживления отношений

Например, угасшие чувства помогут воскресить ежедневные продолжительные объятия и поцелуи

02 апреля 2023, 06:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сексолог Лора Берман назвала способы, которые помогут за неделю оживить угасшие отношения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание 30 seconds.

Для начала необходимо попробовать заглянуть в душу партнёра.

"Сядьте на полу друг напротив друга, скрестив ноги, и пусть он сделает то же самое. Затем на одну-три минуты сосредоточьтесь на его глазе над сердцем", – посоветовала сексолог.

Также придётся сменить домашнюю одежду, например, вместо спортивных штанов носить мягкие и приятные на ощупь вещи, причём необязательно сексуальные.

"Пусть это будут шёлковые шорты, меховые шлёпанцы, бархатная пижама – ищите способы пробудить свою чувственность заново", – подчеркнула эксперт.

Сексуальную жизнь помогут оживить совместный сон голышом под пушистым одеялом, ежедневные продолжительные объятия и поцелуи. Кроме того, важно каждый день хвалить партнёра.

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