Водителей ждут новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июня
С этого лета нарушители будут платить больше
27 мая 2026, 11:11, ИА Амител
С 1 июня 2026 года водители, которые нарушают ПДД, будут получать более строгие наказания.
"Вперед по встречке" и парковка
За выезд на встречную полосу россияне должны будут платить 7,5 тыс. рублей, если нарушение зафиксирует камера.
«Но если автомобилиста остановит инспектор ДПС, то его могут лишить водительских прав на срок от четырех до шести месяцев», — пишет vologda-poisk.ru.
За повторное нарушение в течение года можно остаться без прав на срок до одного года.
С 1 июня введут федеральный штраф за неоплаченную парковку — 3,5 тыс. рублей. Раньше размер штрафа зависел от региона. Теперь оплатить парковочное место нужно не позднее 15 минут после завершения стоянки.
Тонировка и разговоры
Немного позже, с июля, штраф будут назначать за тонировку машины. Проверять, как хорошо стекла пропускают свет, будут с помощью приборов автоматической фиксации. При повторном нарушении будут возбуждать судебное разбирательство.
За разговоры по телефону во время поездки тоже начнут наказывать строже, в том числе за переписку или взаимодействие с экраном смартфона.
Пешеходы и знаки
Инспекторы смогут наказывать водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, даже если человек остановился на переходе и решил пропустить автомобиль.
Еще россиян обяжут следить за читаемостью государственных регистрационных знаков перед началом поездки.
"Умная" машина
За использование нештатных источников света в фарах, установку ламп, не предусмотренных конструкцией автомобиля, тоже придется заплатить штраф. А после этого — убрать все "прокачки" автомобиля.
Аннулирование прав
Как сообщалось ранее, в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Возможности водить машину можно будет лишиться за отказ пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
Это правило введут с 1 марта 2027 года.
По новым правилам, которые вступят в силу в марте 2027‑го, у водителя будет три месяца на прохождение такой проверки после получения соответствующего уведомления. Если за этот срок процедура не будет пройдена, его водительское удостоверение, как российское, так и международное, признают недействительным и аннулируют.
11:16:03 27-05-2026
Да кто бы сомневался
11:25:53 27-05-2026
Сколько раз наблюдал пешик встанет и стоит у пешеходного перехода...так можно своего поставить и рубить бабло..дурдом
11:46:51 27-05-2026
Гость (11:25:53 27-05-2026) Сколько раз наблюдал пешик встанет и стоит у пешеходного пер... Стоять пешик у пешеходного перехода может хоть до старости - требование уступить водители в отношении его соблюдают - он не изменил не скорости, ни вектора движения - надо правильно читать ПДД. Всех водителей ловят на собственной неграмотности.
12:44:42 27-05-2026
@ (11:46:51 27-05-2026) Стоять пешик у пешеходного перехода может хоть до старости -... это ты камере с приставами объяснять будешь пока тебе все счета блокнут и с каждого спишут сколько там + рандомный процент
11:34:27 27-05-2026
Когда уже введут расстрел на месте по усмотрению инспектора, которому нет оснований не доверять?
12:01:09 27-05-2026
Гость (11:34:27 27-05-2026) Когда уже введут расстрел на месте по усмотрению инспектора,... Хорошая идея! Спасибо!
11:52:19 27-05-2026
"За разговоры по телефону во время поездки тоже начнут наказывать строже, в том числе за переписку или взаимодействие с экраном смартфона"
Мне вот интересно, сегодняшние китайские поделки полностью из сенсорных экранов, на которые выведены все функции управления климатом, мультимедиа... ковыряясь в меню на дорогу вообще некогда смотреть, а при необходимости быстро сменить обдув стёкол при запотевании - это вообще невозможно сделать в движении!!! Кто допускает эти опасные поделки в эксплуатацию?
14:16:06 27-05-2026
Гость (11:52:19 27-05-2026) "За разговоры по телефону во время поездки тоже начнут наказ... штраф заплати и настраивай свой маршрут дальше
11:54:03 27-05-2026
Штраф за выезд на "встречку" в 7500 действует уже с 01.01.2025
13:29:03 27-05-2026
Гость (11:54:03 27-05-2026) Штраф за выезд на "встречку" в 7500 действует уже с 01.01.20... Знакомому уже штраф пришёл в 7500, объезжал яму через сплошную.
11:54:18 27-05-2026
"За использование нештатных источников света в фарах, установку ламп, не предусмотренных конструкцией автомобиля, тоже придется заплатить штраф. А после этого — убрать все "прокачки" автомобиля"
Это зло и раньше всегда было запрещено, но почему то с ним никогда не боролись.
12:13:07 27-05-2026
Гость (11:54:18 27-05-2026) "За использование нештатных источников света в фарах, устано... Меня сегодня даже днем один индивид со встречки ослепил. Понаставят себе китайских ламп... Вот таких надо нещадно карать...
12:38:34 27-05-2026
Административные штрафы за нарушение правил дорожного движения имеют одну особенность. Презумпция виновности. Человек предположительно виновен уже сев за руль или выйдя на дорогу. А если на него показал инспектор или камера, 100% нарушитель. Инспекторов нужно кристально чесных отбирать)
13:17:21 27-05-2026
Смущает "взаимодействие с экраном смартфона".
Стоя пред запрещающим сигналом светофора (красным) 40-60 секунд можно посмотреть в навигаторе как куда проехать, где пробки, проложить маршрут. Фактически это не создает опасности, формально ты можешь попасть на штраф.
19:51:22 29-05-2026
Гость (13:17:21 27-05-2026) Смущает "взаимодействие с экраном смартфона".Стоя пред з... Где-то на днях ролик видел, кажется это было в США, на светофоре остановилась машина, а рядом полицай на мотоцикле, так вот он увидел, что водитель что-то в телефоне ковырялась, показал остановится на обочине. Т.е. это видимо не только у нас. Согласен - это перебор.