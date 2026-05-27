Водителей ждут новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июня

С этого лета нарушители будут платить больше

27 мая 2026, 11:11, ИА Амител

ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 июня 2026 года водители, которые нарушают ПДД, будут получать более строгие наказания.

"Вперед по встречке" и парковка

За выезд на встречную полосу россияне должны будут платить 7,5 тыс. рублей, если нарушение зафиксирует камера.

«Но если автомобилиста остановит инспектор ДПС, то его могут лишить водительских прав на срок от четырех до шести месяцев», — пишет vologda-poisk.ru.

За повторное нарушение в течение года можно остаться без прав на срок до одного года.

С 1 июня введут федеральный штраф за неоплаченную парковку — 3,5 тыс. рублей. Раньше размер штрафа зависел от региона. Теперь оплатить парковочное место нужно не позднее 15 минут после завершения стоянки.

Тонировка и разговоры

Немного позже, с июля, штраф будут назначать за тонировку машины. Проверять, как хорошо стекла пропускают свет, будут с помощью приборов автоматической фиксации. При повторном нарушении будут возбуждать судебное разбирательство.

За разговоры по телефону во время поездки тоже начнут наказывать строже, в том числе за переписку или взаимодействие с экраном смартфона.

Пешеходы и знаки

Инспекторы смогут наказывать водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, даже если человек остановился на переходе и решил пропустить автомобиль.

Еще россиян обяжут следить за читаемостью государственных регистрационных знаков перед началом поездки.

"Умная" машина

За использование нештатных источников света в фарах, установку ламп, не предусмотренных конструкцией автомобиля, тоже придется заплатить штраф. А после этого — убрать все "прокачки" автомобиля.

Аннулирование прав

Как сообщалось ранее, в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Возможности водить машину можно будет лишиться за отказ пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Это правило введут с 1 марта 2027 года.

По новым правилам, которые вступят в силу в марте 2027‑го, у водителя будет три месяца на прохождение такой проверки после получения соответствующего уведомления. Если за этот срок процедура не будет пройдена, его водительское удостоверение, как российское, так и международное, признают недействительным и аннулируют.