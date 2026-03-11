Юрист перечислил четыре законных способа отменить штраф за нарушение ПДД

Эксперт объяснил, что отсутствие лица на снимке камеры — не повод для отмены

11 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Юрист Илья Русяев в беседе с Life.ru развеял популярный миф автомобилистов и перечислил реальные основания для отмены штрафов с камер.

По его словам, утверждение "лица не видно — штраф незаконен" не соответствует российскому праву. Ответственность за нарушение ПДД несет не водитель, а собственник автомобиля.

Отменить штраф можно, если:

на снимке неразборчиво виден номер машины;

в постановлении расходятся данные о наличии или отсутствии дорожных знаков и разметки;

собственник докажет, что за рулем был другой человек;

автомобиль на момент нарушения находился в угоне.

Жалобу нужно подать в течение десяти дней с момента получения постановления — в орган, вынесший штраф, или в суд. В некоторых случаях это можно сделать через портал "Госуслуги".