Юрист перечислил четыре законных способа отменить штраф за нарушение ПДД
Эксперт объяснил, что отсутствие лица на снимке камеры — не повод для отмены
11 марта 2026, 08:00, ИА Амител
Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Юрист Илья Русяев в беседе с Life.ru развеял популярный миф автомобилистов и перечислил реальные основания для отмены штрафов с камер.
По его словам, утверждение "лица не видно — штраф незаконен" не соответствует российскому праву. Ответственность за нарушение ПДД несет не водитель, а собственник автомобиля.
Отменить штраф можно, если:
- на снимке неразборчиво виден номер машины;
- в постановлении расходятся данные о наличии или отсутствии дорожных знаков и разметки;
- собственник докажет, что за рулем был другой человек;
- автомобиль на момент нарушения находился в угоне.
Жалобу нужно подать в течение десяти дней с момента получения постановления — в орган, вынесший штраф, или в суд. В некоторых случаях это можно сделать через портал "Госуслуги".
Комментарии 0