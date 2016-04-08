Чем полезен березовый сок и как правильно его собирать?
Как собирать, как пить и как хранить березовый сок – советы на amic.ru
8 апреля 2016, 17:00
В Алтайском крае сезон сбора березового сока. Чем полезен этот напиток и как правильно его собирать, разбиралось ИА "Амител"
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Когда собирать березовый сок?
Собирать березовый сок можно, как только сошел снег и до того момента, как распустились первые листочки. Именно в этот период березовый сок прозрачен, как вода. Затем он мутнеет, и его сбор прекращается.
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Чем полезен березовый сок?
Березовый сок считается очень целебным напитком. В его составе целый природный комплекс витаминов, в числе которых кальций, магний и калий. Он хорошо повышает иммунитет, улучшает обмен веществ. Березовый сок улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает мочегонным действием, укрепляет волосы. Он же помогает от угрей. Березовый сок следует пить по 1 стакану 3 раза в день за 20-30 минут до еды в течение 2-3 недель.
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Кому нельзя пить березовый сок?
Березовый сок полезен не всем. Особенно осторожным надо быть, если вы аллергик. Противопоказан этот напиток тем, у кого аллергия на пыльцу березы. И обязательно нужно посоветоваться с врачом, если у вас язва желудка и проблемы с почками.
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Как правильно собирать берёзовый сок?
Относиться к деревьям надо бережно. Ни в коем случае нельзя собирать сок с тонких молодых берез – они могут погибнуть. Также нельзя делать большие зарубки топором и счищать кору на большом участке. Лучше всего использовать дрель. На расстоянии 60-80 см от земли нужно просверлить отверстие глубиной 5-6 см, вставить в него трубочку таким образом, чтобы сок вытекал только из неё, и подвешивать посуду (пластиковые бутылки или другую тару).
После сбора сока не забудьте заделать отверстие, чтобы дерево не погибло.
После сбора сока не забудьте заделать отверстие, чтобы дерево не погибло.
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Как хранить берёзовый сок?
Хранить березовый сок в холодильнике можно не больше двух-трех дней. Затем он становится мутным и прокисает. Можно также законсервировать сок. Однако в этом случае он теряет свои свойства. Многие замораживают березовый сок – в этом случае его полезные качества сохраняются.
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