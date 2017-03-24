Что известно об убийстве Вороненкова и какие версии проверит следствие?

Бывший депутат Госдумы скончался на месте проишествия

24 марта 2017, 13:48

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта в самом центре Киева. Полиция по факту его гибели возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Все, что на данный момент известно об этом резонансном преступлении, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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Как это произошло?

Денис Вороненков был убит возле входа в отель "Премьер-палас", в тот момент, когда выходил из здания. Безопасность экс-депутата обеспечивала одна из спецслужб Украины. Однако охранник не успел предотвратить нападение. Неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил из пистолета ТТ в Вороненкова.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в Киеве

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в Киеве

Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником бывшего народного избранника. Человек, охранявший Вороненкова, получил ранение в живот, но успел ранить нападавшего в голову, грудь и ногу.

Бывший парламентарий получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Он скончался на месте преступления. Охранник и нападавший были доставлены в больницу. Позже киллер скончался в медицинском учреждении во время операции. При себе у него были документы сотрудника правоохранительных органов.

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Какие версии рассматривает следствие?

Украинские правоохранители считают, что убийство носит заказной характер. Они рассматривают версию причастности России к убийству Вороненкова как основную. Она связана с делом экс-президента Украины Виктора Януковича, по которому бывший депутат проходил свидетелем.

Удостоверение бойца Нацгвардии нашли у убийцы Дениса Вороненкова

Удостоверение бойца Нацгвардии нашли у убийцы Дениса Вороненкова

"Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко.

Вторая версия связана с контрабандой в РФ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что убитый работал в службе по борьбе с наркотиками и контрабандой в РФ.

Следователи сейчас допрашивают жену убитого экс-депутата Госдумы РФ, ей и бывшему российскому парламентарию Илье Пономареву будет предоставлена охрана. Последний, по словам Луценко, в четверг должен был встречаться с Вороненковым.

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Чем был известен Денис Вороненков?

Денис Вороненков был депутатом Госдумы VI созыва от партии КПРФ. Вороненков входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции парламента.

Но еще в декабре 2014 года Следственный комитет (СК) РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы о привлечении Вороненкова к ответственности в качестве обвиняемого.

Осенью 2016 года он эмигрировал на Украину и вскоре получил там гражданство.

15 февраля 2017 года было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и объявлении его в российский федеральный розыск. С 27 февраля 2017 года Вороненков объявлен в международный розыск по обвинению в организации крупного мошенничества.

Басманный суд Москвы 3 марта санкционировал заочный арест Вороненкова. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что когда СКР получит подтверждение смерти Вороненкова, дело против него в России будет прекращено.

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Как на это убийство отреагировали в Москве и Киеве?
В Киеве уже традиционно во всем обвинили Россию. Так президент Петр Порошенко назвал это убийство "актом государственного терроризма со стороны РФ". Он также рассмотрел в преступлении "явный почерк российских спецслужб".
В Госдуме и Совете Федерации заявили, что произошедшее — провокация СБУ Украины. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Украина не смогла обеспечить безопасность Вороненкова, а их обвинения в пресловутом российском следе абсурдны.
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