Что известно об убийстве Вороненкова и какие версии проверит следствие?
Бывший депутат Госдумы скончался на месте проишествия
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта в самом центре Киева. Полиция по факту его гибели возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Все, что на данный момент известно об этом резонансном преступлении, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Денис Вороненков был убит возле входа в отель "Премьер-палас", в тот момент, когда выходил из здания. Безопасность экс-депутата обеспечивала одна из спецслужб Украины. Однако охранник не успел предотвратить нападение. Неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил из пистолета ТТ в Вороненкова.
Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником бывшего народного избранника. Человек, охранявший Вороненкова, получил ранение в живот, но успел ранить нападавшего в голову, грудь и ногу.
Бывший парламентарий получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Он скончался на месте преступления. Охранник и нападавший были доставлены в больницу. Позже киллер скончался в медицинском учреждении во время операции. При себе у него были документы сотрудника правоохранительных органов.
Украинские правоохранители считают, что убийство носит заказной характер. Они рассматривают версию причастности России к убийству Вороненкова как основную. Она связана с делом экс-президента Украины Виктора Януковича, по которому бывший депутат проходил свидетелем.
"Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко.
Вторая версия связана с контрабандой в РФ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что убитый работал в службе по борьбе с наркотиками и контрабандой в РФ.
Следователи сейчас допрашивают жену убитого экс-депутата Госдумы РФ, ей и бывшему российскому парламентарию Илье Пономареву будет предоставлена охрана. Последний, по словам Луценко, в четверг должен был встречаться с Вороненковым.
Денис Вороненков был депутатом Госдумы VI созыва от партии КПРФ. Вороненков входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции парламента.
Но еще в декабре 2014 года Следственный комитет (СК) РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СК отправил в Генпрокуратуру документы о привлечении Вороненкова к ответственности в качестве обвиняемого.
Осенью 2016 года он эмигрировал на Украину и вскоре получил там гражданство.
15 февраля 2017 года было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и объявлении его в российский федеральный розыск. С 27 февраля 2017 года Вороненков объявлен в международный розыск по обвинению в организации крупного мошенничества.
Басманный суд Москвы 3 марта санкционировал заочный арест Вороненкова. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что когда СКР получит подтверждение смерти Вороненкова, дело против него в России будет прекращено.