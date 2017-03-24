Что известно об убийстве Вороненкова и какие версии проверит следствие?

Как это произошло?

Денис Вороненков был убит возле входа в отель "Премьер-палас", в тот момент, когда выходил из здания. Безопасность экс-депутата обеспечивала одна из спецслужб Украины. Однако охранник не успел предотвратить нападение. Неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил из пистолета ТТ в Вороненкова.

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Происшествия Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в Киеве

Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником бывшего народного избранника. Человек, охранявший Вороненкова, получил ранение в живот, но успел ранить нападавшего в голову, грудь и ногу.



Бывший парламентарий получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Он скончался на месте преступления. Охранник и нападавший были доставлены в больницу. Позже киллер скончался в медицинском учреждении во время операции. При себе у него были документы сотрудника правоохранительных органов.