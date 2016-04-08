Что происходит с Анджелиной Джоли?

У Анджелины Джоли онкология или гепатит?

В 2012 году Анджелина вновь резко похудела. Турецкие СМИ заявили о том, что актриса больна гепатитом С. Якобы папарацци стало известно, что она тайно посещала известного трансплантолога и показывала ему результаты своего обследования. СМИ даже стало известно, что якобы хирург заявил, что Джоли нужна пересадка печени. А подхватить это страшное заболевание актриса могла во времена своей бурной молодости. Анджелина и не скрывает, что в юности совсем не была "пай-девочкой" и даже имела проблемы с наркотиками.

Также в 2012 году ряд СМИ сообщили, что актриса терзается страхом заболеть раком, как ее мать, а может быть, и сама уже болеет онкологией. В 2013 году Джоли объявила, что решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию (удаление груди - прим. редакции).

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В 2015 году она призналась, что удалила яичники из-за риска развития рака и теперь больше не сможет родить ребёнка. Впрочем, в прессе проскользнули заявления, что на самом деле актриса решилась на эти операции, так как давно уже борется с онкологией.

Сегодня болезненная худоба актрисы вновь спровоцировала заявления ряда специалистов, что это симптомы онкологии и любимица публики из последних сил борется с раком.