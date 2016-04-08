Что происходит с Анджелиной Джоли?
Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли похудела до 35 кг и срочно госпитализирована в больницу
Фото: Globallookpress
Поклонники актрисы и режиссера Анджелины Джоли встревожены ее необычной худобой. Из-за критической массы тела звезда Голливуда госпитализирована: по сообщению американского издания National Enquirer, при росте 169 см Джоли теперь весит около 35 килограммов, а Брэд Питт угрожает ей разводом. Что случилось с Анджелиной и что может быть причиной ее худобы – разбиралось ИА "Амител".
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В первый раз поклонники актрисы забили тревогу в 2007 году. Тогда актриса при росте 169 см весила чуть более 44 килограммов. Сама актриса рассказала журналистам о том, что переживает из-за смерти матери, которая скончалась от рака. К тому же в тот период Анджелина только закончила кормить грудью ребенка, а потому, по ее словам, "ей трудно было войти в нормальный режим питания".
Сегодня желтая пресса злословит о том, что актриса переживает из-за размолвок с мужем Брэдом Питтом. Якобы известный актер устал от нервных срывов своей супруги и решил завести роман на стороне.
В 2012 году Анджелина вновь резко похудела. Турецкие СМИ заявили о том, что актриса больна гепатитом С. Якобы папарацци стало известно, что она тайно посещала известного трансплантолога и показывала ему результаты своего обследования. СМИ даже стало известно, что якобы хирург заявил, что Джоли нужна пересадка печени. А подхватить это страшное заболевание актриса могла во времена своей бурной молодости. Анджелина и не скрывает, что в юности совсем не была "пай-девочкой" и даже имела проблемы с наркотиками.
Также в 2012 году ряд СМИ сообщили, что актриса терзается страхом заболеть раком, как ее мать, а может быть, и сама уже болеет онкологией. В 2013 году Джоли объявила, что решилась на двустороннюю профилактическую мастэктомию (удаление груди - прим. редакции).
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В 2015 году она призналась, что удалила яичники из-за риска развития рака и теперь больше не сможет родить ребёнка. Впрочем, в прессе проскользнули заявления, что на самом деле актриса решилась на эти операции, так как давно уже борется с онкологией.
Сегодня болезненная худоба актрисы вновь спровоцировала заявления ряда специалистов, что это симптомы онкологии и любимица публики из последних сил борется с раком.
Американские издания, в частности National Enquirer, пишут, что Анджелина Джоли страдает анорексией. По сообщению издания, актриса отвергает любую пищу. И проблемы в семье звездных супругов именно из-за этого. Якобы Брэд Питт пытается сделать все возможное, чтобы заставить жену начать питаться, и даже угрожает ей разводом.
Слухи о том, что Джоли искаженно воспринимает свой образ, возникают в СМИ периодически. Так, в 2014 году издание Celebrity Health Fitness опубликовало рассказ бывшей няни детей Джоли о том, что актриса из-за анорексии попала в больницу. Еще одно издание - Examiner взяло интервью у друга покойной матери Анджелины. И тот описал случай, как Джоли потеряла сознание из-за недоедания.