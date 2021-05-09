Как найти своего ветерана в трансляции "Бессмертного полка"?

В 2021 году найти своего героя в "Бессмертном полку" будет гораздо проще, чем год назад

9 мая 2021, 14:40, Елена Лепезина

В 2021 году из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" опять пройдёт в онлайн-формате. Но в этом году акция будет отличаться от формата 2020-го. Организаторы учли прошлые ошибки и в этот раз сделали так, чтобы всем зрителям было удобно. Напомним, в прошлом году трансляция шла 20 дней. А в этом году организаторы разделили её по регионам и с учётом местного времени. В результате в каждом городе и селе люди увидят в строю своих земляков. Рассказываем, когда пройдёт шествие "Бессмертного полка онлайн", где его смотреть и как найти своего ветерана.

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Когда пройдёт шествие "Бессмертного полка онлайн" и где его смотреть?

Шествие начнётся в каждом регионе России 9 мая ровно в 15 часов по местному времени.

Увидеть полк в реальном времени можно на нескольких ресурсах. Это собственно сайт "Бессмертного полка России", сайт "Международного Бессмертного полка".

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Как мне найти в полку своего ветерана?

После регистрации на сайте "Бессмертного полка России" вам должно прийти уведомление либо на ваш телефон, либо электронную почту (если вы её указали), либо в соцсетях, если регистрация была через них. В уведомлении будет указано время показа, регион и колонна, где покажут вашего героя.

В верхнем меню сайта выберите нужный вам регион и колонну, и увидите вашего героя в назначенное время.

Также в день трансляции вы сможете найти своего ветерана по его ФИО.

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Мне не пришло уведомление. Почему и что теперь делать?

К сожалению, такое действительно могло произойти. Как сообщают организаторы, из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии "Бессмертного полка".

Организаторы приносят свои извинения и сообщают, что найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/ – после начала трансляции онлайн-шествия в указанном при регистрации регионе появится возможность найти своего героя по фамилии через поисковую строку в верхней части экрана.

Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях "Бессмертного полка" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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А что делать, если наша заявка ещё не прошла модерацию?
Организаторы указывают, что если заявка на участие в шествии не прошла модерацию до 7 мая, то после утверждения её герои пройдут в строю "Бессмертного полка онлайн" 10-11 мая.
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Что делать, если я пропустил трансляцию?
Вы можете посмотреть шествие "Бессмертного полка" в записи. Она будет доступна с 12 мая на сайте трансляции.
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А сохранить видео с моим ветераном можно?
Нет, отдельный фрагмент с видео скачать не получится, сообщили организаторы.
Как пройдёт акция

Как пройдёт акция "Бессмертный полк" в Алтайском крае в 2021 году

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