Как найти своего ветерана в трансляции "Бессмертного полка"?

Как мне найти в полку своего ветерана?

После регистрации на сайте "Бессмертного полка России" вам должно прийти уведомление либо на ваш телефон, либо электронную почту (если вы её указали), либо в соцсетях, если регистрация была через них. В уведомлении будет указано время показа, регион и колонна, где покажут вашего героя.

В верхнем меню сайта выберите нужный вам регион и колонну, и увидите вашего героя в назначенное время.

Также в день трансляции вы сможете найти своего ветерана по его ФИО.