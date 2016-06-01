Как работает казино в игорной зоне Алтайского края?

Что такое игорные зоны и в каких регионах России они уже работают?

Трактовка из федерального закона РФ от 2006 года: "игорная зона — это часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим ФР.

В России было определено четыре региона для создания игорных зон. Это Алтайский край ("Сибирская монета"), Краснодарский край ("Азов-Сити"), Приморский край ("Приморье") и Калининградская область ("Янтарная").

"Азов-Сити" был открыт в 2010 году, сейчас там работает три казино. В "Приморье" и "Сибирской монете" по одному казино, в "Янтарной" казино только открывается.

Также принято решение о создании подобных зон в Сочи и Крыму.