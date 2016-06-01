Как работает казино в игорной зоне Алтайского края?

Все о единственном казино в игорной зоне "Сибирская монета" Алтайского края

1 июня 2016, 07:02

Фото: со страницы Altai Palace в "Вконтакте"

1 июля 2009 года в России был введен запрет на азартные игры. С этого момента по федеральному закону работа казино допускалась только в пределах специально созданных игорных зон. С момента кардинальных изменений правил игры прошло уже семь лет. Что из себя представляет игорная зона Алтайского края, названная "Сибирской монетой" и как работает единственное открытое там казино Altai Palace?

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Что такое игорные зоны и в каких регионах России они уже работают?

Трактовка из федерального закона РФ от 2006 года: "игорная зона — это часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим ФР.

В России было определено четыре региона для создания игорных зон. Это Алтайский край ("Сибирская монета"), Краснодарский край ("Азов-Сити"), Приморский край ("Приморье") и Калининградская область ("Янтарная").

"Азов-Сити" был открыт в 2010 году, сейчас там работает три казино. В "Приморье" и "Сибирской монете" по одному казино, в "Янтарной" казино только открывается.

Также принято решение о создании подобных зон в Сочи и Крыму.

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Как работает игорная зона в Алтайском крае?

Игорная зона "Сибирская монета" расположена в Алтайском районе Алтайского края. До столицы региона — Барнаула —  288 километров от Барнаула. До аэропорта Горно-Алтайска (столица Республики Алтай) — 20 км. От Новосибирска – 470 км, от Бийска – 124 км.

Частично зона граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Ее площадь официально определена в 2304 гектара.

"Сибирская монета" должна была заработать еще в 2010 году.  Работа по созданию инфраструктуры не окончена.

Но техническое открытие первого казино Altai Palace заработала состоялось только 1 ноября 2014.

Этот, пока первый и единственный объект, построила кемеровская компания ООО "Алти". Хотя по планам в "Сибирская монета" должна блестеть семью казино, гостиницами,  конноспортивным манежем, киноконцертным комплексом, вертолетной площадкой и  горнолыжным комплексом.

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Что из себя представляет казино Altai Palace?

Это четырехэтажное здание. На первом этаже — столы рулетки, покерные столы и зона клубного покера. На втором —   слот-машины (больше 100 автоматов), игровые столы (2 рулетки, блэк-джек, классические покера), столы для клубного покера Holdem. Есть также три VIP-зала.

Там есть ресторан и гостиница на 16 номеров.

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Как добраться до казино?

В Кемерово, Новосибирске, Томске, Иркутске и других сибирских городах есть турфирмы, предлагающие услуги трансферта до казино.

Самостоятельно можно добраться на машине (Бийск — Сростки — Соузга  — казино).  Есть чартерный автобусный рейс Новосибирск-Барнаул-Бийск-Altai Palace. Приезжает в пятницу, уезжает в воскресенье.

Самолетом можно добраться до аэропорт Горно-Алтайска шесть дней в неделю. А затем на такси до казино. Для гостей имеется вертолетная площадка на территории самого комплекса.

Чаще всего сюда едут из регионов Сибири: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Кузбасса и Красноярского края. Небольшое количество гостей из Китая.

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Сколько стоит попасть в казино?

Вход бесплатный, кроме крупных мероприятий. В казино может попасть и любой турист, который разрешается осмотреться и даже сфотографироваться (запрещено только фотографировать персонал и гостей). Но пускают поиграть только совершеннолетних.

Ставки от 250 рублей на столах для покера и блек-джека, рулетка — от 50 рублей.

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Существует ли дресс-код в Altai Palace?
В казино запрещено входить в камуфляжной, спортивной, рабочей, грязной и неопрятной одежде и обуви. Однако летом допустимо находится в казино в шортах и сандалиях.
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