Как работает казино в игорной зоне Алтайского края?
Все о единственном казино в игорной зоне "Сибирская монета" Алтайского края
Фото: со страницы Altai Palace в "Вконтакте"
1 июля 2009 года в России был введен запрет на азартные игры. С этого момента по федеральному закону работа казино допускалась только в пределах специально созданных игорных зон. С момента кардинальных изменений правил игры прошло уже семь лет. Что из себя представляет игорная зона Алтайского края, названная "Сибирской монетой" и как работает единственное открытое там казино Altai Palace?
Трактовка из федерального закона РФ от 2006 года: "игорная зона — это часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии с настоящим ФР.
В России было определено четыре региона для создания игорных зон. Это Алтайский край ("Сибирская монета"), Краснодарский край ("Азов-Сити"), Приморский край ("Приморье") и Калининградская область ("Янтарная").
"Азов-Сити" был открыт в 2010 году, сейчас там работает три казино. В "Приморье" и "Сибирской монете" по одному казино, в "Янтарной" казино только открывается.
Также принято решение о создании подобных зон в Сочи и Крыму.
Игорная зона "Сибирская монета" расположена в Алтайском районе Алтайского края. До столицы региона — Барнаула — 288 километров от Барнаула. До аэропорта Горно-Алтайска (столица Республики Алтай) — 20 км. От Новосибирска – 470 км, от Бийска – 124 км.
Частично зона граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".
Ее площадь официально определена в 2304 гектара.
"Сибирская монета" должна была заработать еще в 2010 году. Работа по созданию инфраструктуры не окончена.
Но техническое открытие первого казино Altai Palace заработала состоялось только 1 ноября 2014.
Этот, пока первый и единственный объект, построила кемеровская компания ООО "Алти". Хотя по планам в "Сибирская монета" должна блестеть семью казино, гостиницами, конноспортивным манежем, киноконцертным комплексом, вертолетной площадкой и горнолыжным комплексом.
Это четырехэтажное здание. На первом этаже — столы рулетки, покерные столы и зона клубного покера. На втором — слот-машины (больше 100 автоматов), игровые столы (2 рулетки, блэк-джек, классические покера), столы для клубного покера Holdem. Есть также три VIP-зала.
Там есть ресторан и гостиница на 16 номеров.
В Кемерово, Новосибирске, Томске, Иркутске и других сибирских городах есть турфирмы, предлагающие услуги трансферта до казино.
Самостоятельно можно добраться на машине (Бийск — Сростки — Соузга — казино). Есть чартерный автобусный рейс Новосибирск-Барнаул-Бийск-Altai Palace. Приезжает в пятницу, уезжает в воскресенье.
Самолетом можно добраться до аэропорт Горно-Алтайска шесть дней в неделю. А затем на такси до казино. Для гостей имеется вертолетная площадка на территории самого комплекса.
Чаще всего сюда едут из регионов Сибири: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Кузбасса и Красноярского края. Небольшое количество гостей из Китая.
Вход бесплатный, кроме крупных мероприятий. В казино может попасть и любой турист, который разрешается осмотреться и даже сфотографироваться (запрещено только фотографировать персонал и гостей). Но пускают поиграть только совершеннолетних.
Ставки от 250 рублей на столах для покера и блек-джека, рулетка — от 50 рублей.