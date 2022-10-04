Когда демобилизация? Как уволиться со службы мобилизованному? Как проходит ротация мобилизованных в СВО?

Мобилизованные резервисты, их родные и те, кто ждёт призыва из резерва, задают множество вопросов по телефону в службу 122. Ответы на эти вопросы можно посмотреть на сайте «Объясняем.рф». Есть там и вопросы, касающиеся окончания службы мобилизованных, как их будут менять в зоне СВО и можно ли остаться в армии после объявления демобилизации.

Установлены ли сроки службы призванных по частичной мобилизации? Когда будут увольнять мобилизованных со службы?

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». По этому документу все заключённые мобилизованными резервистами контракты о прохождении военной службы длятся до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент РФ, пишет «Объясняем.рф».

То есть точной даты демобилизации нет.

Есть ли установленный период ротации или замены мобилизованных в зоне проведения СВО?

Боевые подразделения в зоне СВО ротируются по решению командования, которое исходит из сложившейся оперативной обстановки.

То есть каких-то чётко установленных сроков пребывания военнослужащего, призванного по частичной мобилизации, в зоне боевых действий нет.

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Можно ли уволиться со службы мобилизованному резервисту? В каких случаях предусмотрено увольнение для мобилизованного?

Во время частичной мобилизации продолжают действовать правила увольнения с военной службы, сообщает «Объясняем.рф». К таким основаниям для увольнения относят следующие:

— по демобилизации, если президент объявит окончание периода частичной мобилизации;

— по возрасту, если гражданин достиг предельного возраста пребывания на военной службе;

— по состоянию здоровья, если гражданина признали не годным к несению военной службе на военно-врачебной комиссии по ранению или по болезни; но в случае если такой гражданин изъявил желание остаться в армии, его оставят на должности, которая может замещаться военнослужащими с тем или иным диагнозом;

— по приговору суда о назначении наказания в виде лишения свободы, если таковой вступил в законную силу.

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Когда завершится СВО и объявят демобилизацию, можно ли остаться в армии?

После демобилизации можно будет заключить новый контракт о военной службе.