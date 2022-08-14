Когда Успенский пост и как правильно питаться?

Успенский пост — самый короткий из четырёх многодневных постов в православной традиции. Но по строгости он не уступает Великому. В чём особенности Успенского поста, сколько он длится и как правильно поститься — читайте на amic.ru.

Когда начинается Успенский пост и сколько дней длится?

Успенский пост всегда начинается 14 августа: за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это единственный пост, посвящённый Богородице. Длится он ровно две недели и заканчивается 27 августа.

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Чему посвящён Успенский пост?

Успенский пост предваряет один из важнейших (двунадесятых) церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и называют богородичной Пасхой. Предание гласит, что Божья Матерь не умерла, а уснула.

После завершения земной жизни Богородицу похоронили апостолы. По преданию, в Гефсиманский сад явился Господь и забрал её душу в Рай. Этот сюжет изображён на главной праздничной иконе — Успение Пресвятой Богородицы.

Апостол Фома, которого не было на похоронах, прибыл в Иерусалим лишь через несколько дней. Как и в случае с воскресением Христа, он не поверил рассказам других апостолов, что Христос забрал душу Своей Матери. Фома отправился к гробнице, но Девы Марии там не обнаружил.

Поэтому праздник называется не кончиной, а успением Богородицы. Это славянское слово означает «сон».

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Что можно есть в Успенский пост?

Успенский пост строгий. Из меню исключаются мясо и мясные изделия, рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты. И только в день Преображения Господня верующим можно есть рыбу.

Рацион должен состоять из растительных продуктов — овощей, фруктов, различных круп. Однако верующие христиане называют Успенский пост самым вкусным. К августу уже поспевают фрукты, овощи, зелень, большое разнообразие грибов и орехов. Недаром Успенский пост в народе издавна называется «лакомкой»; голодным в него точно не останешься.

Согласно монашескому уставу, сухоядение предписано в понедельник, среду и пятницу. Варёная пища без растительного масла разрешена во вторник и четверг. Блюда с растительным маслом готовят на выходных.

Представители Церкви отмечают, что для мирян ограничения могут быть менее строгими. Тут всё зависит от состояния здоровья, возраста и подготовленности человека. Поэтому если раньше вы никогда не постились, попросите совета у священника. Он расскажет, как сделать всё правильно и определить меру поста. Важно помнить, что пост — это не диета, а время духовного воздержания.

Что нельзя делать в Успенский пост?

В этот период не рекомендуется проводить увеселительные мероприятия. Запрещено злоупотребление алкоголем. Вино допускается лишь в небольших количествах.

Нельзя ругаться, сквернословить, злиться и сплетничать, совершать поступки, которые разрушают мир между людьми. В первую очередь нужно думать о своей душе.

Можно ли играть свадьбы в Успенский пост?

Регистрации брака во время любого поста в ЗАГСах проводят. Но обвенчаться в церкви в этот период не получится. По церковному уставу таинство венчания в дни многодневных постов не совершается.