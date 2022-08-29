Кто из звезд, которые покинули Россию после начала спецоперации, вернулись в Россию?

После начала спецоперации на Украине некоторые отечественные знаменитости покинули Россию. Одни уехали за границу, напрямую заявив, что не поддерживают позицию властей, вторые просто покинули страну без объяснения причин, третьи связали свой отъезд с отпуском или лечением. Многие представители шоу-бизнеса называли уехавших из страны после 24 февраля предателями, а часть депутатов Госдумы даже предлагали запретить для них въезд в Россию. Но, несмотря ни на что, кто-то из них вернулся. Чьё возвращение так взволновало общественность, читайте на amic.ru.

Правда ли, что в Россию спустя полгода вернулась Пугачёва?

Да, о возвращении Аллы Пугачёвой стало известно 27 августа. Дизайнер и близкий друг Примадонны Игорь Гуляев опубликовал на своей страничке в соцсети видео встречи с певицей. На нём Пугачева в центре Москвы игриво распахивает ножкой дверь лимузина со словами: «А ты читал, что меня нет?» В этом же ролике исполнительница говорит, что у неё закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

Позже концертный директор певицы Елена Чупракова сообщила РИА Новости, что Пугачёва давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

Возвращение Пугачёвой стало одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. По одной из версий, Примадонна собирается продать знаменитый «замок» в подмосковной деревне Грязь, по другой — вести детей в школу 1 сентября.

Напомним, певица с детьми и мужем Максимом Галкиным покинули Россию вскоре после начала спецоперации. Галкин неоднократно заявлял, что не поддерживает проведение СВО на Украине. При этом сама Примадонна никаких комментариев по этому вопросу не давала. Сообщалось лишь, что в Израиль она улетела, чтобы поправить своё здоровье. После звёздное семейство уехало в Латвию. 17 мая Пугачёва заявляла, что вернётся в Россию осенью.

Кстати, на прошлой неделе стало известно о возвращении ещё одного популярного певца, который тоже долгое время отсутствовал в стране. Сейчас он, в отличие от Пугачёвой, уже вновь даёт концерты в России.

Кто именно из артистов вернулся в Россию?

Речь идёт о певце Валерии Меладзе. Видеозаписи с его выступлением в столичном диско-клубе «Радуга» были опубликованы в Сети в субботу, 27 августа, сообщают «Известия».

Напомним, Меладзе выступал с критикой спецоперации на Украине и призывал к миру. Позже появились сообщения, что артист уехал из страны. Отметим, что сам певец называл подобного рода публикации об эмиграции лишь слухами. Он подчеркивал, что его отъезд временный.

Ранее «побег» из страны приписывали также телеведущим Ксении Собчак и Ивану Урганту, шоумену Семену Слепакову, экс-солисту группы «Секрет» Максиму Леонидову. Все они ранее также высказывались против СВО на Украине. Но, по их словам, покидать Россию они даже и не думали.

Как отреагировали на возвращение селебрити в России?

Реакция на возвращение звёзд была разной. Одни считают, что артисты, которые покинули страну в трудный час, больше не имеют права зарабатывать деньги на местных концертах. Так известный блогер Лена Миро едко прокомментировала возвращение Валерия Меладзе в Москву. Она уверена, что перец «вернулся, поджав хвост, — денежка-то нужна», приводит её слова ФАН. О том, что у Меладзе в последние месяцы наступила чёрная полоса, рассказывал журналист Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

По поводу возвращения Пугачёвой не удержалась от комментариев ведущая Дана Борисова. Пятому каналу она заявила, что испытывает негатив в адрес тех, кто решил вернуться в Россию после бегства. По её мнению, Примадонна приехала в Москву, чтобы решить финансовые вопросы.

При этом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин напомнил Пятому каналу, что российские власти никогда не призывали тех, кто не поддерживает спецоперацию, покинуть страну — это был личный выбор каждого. Он предположил, что у уезжавших были «свои планы, каникульные и жизненные», поприветствовал их возвращение и предположил, что они сделали «определённые выводы». Он подчеркнул, что у каждого есть право на свою точку зрения.

«Людям надо осмотреться, что происходит вокруг, сделать какие-то выводы, потому что в каждой стране свои информационные потоки. После определённых выводов артисты вернулись к себе домой, и это хорошо. Основную часть жизни Алла Пугачёва прожила в России, в Советском Союзе. И Меладзе тоже гражданин Российской Федерации, и поёт он на русском языке», — заметил Пригожин.

При этом первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко тоже считает, что уезжавшим из России артистам нужно дать шанс исправиться. Но для этого она предложила, как вариант, отправиться тем, кто высказывался против специальной военной операции, в зону её проведения.

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», — приводят слова парламентария РИА Новости.

Ранее режиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» высказался об уехавших из России звёздах шоу-бизнеса.

«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — заявил в эфире артист.