На сколько в России проиндексируют пенсии военных и кому положены доплаты?

Государственная Дума 28 июня приняла законопроект об индексации военных пенсий. Также депутаты поддержали поправки, направленные на поддержку военнослужащих и военных пенсионеров. Когда и на сколько вырастут пенсии военных и как их будут поддерживать, об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

На сколько проиндексируют пенсии военных?

Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 10%, причём перерасчёт будет произведён задним числом — с 1 июня, сообщает сайт Госдумы. Эту инициативу 28 июня депутаты нижней палаты парламента поддержали сразу во втором и третьем чтениях. Напомним, с этого месяца в России также было принято решение проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров на 10%.

«С 1 июня до 1 октября 2022 года установить ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в соответствии с законом „О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел...“, в размере 19,5% от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны и членов их семей, — 15,5%», — сказано в тексте закона.

Кому конкретно проиндексируют военную пенсию?

Это касается тех, кто:

— проходил военную службу или службу в ОВД;

— работал в Государственной противопожарной службе;

— проходил службу в органах по контролю за оборотом наркотиками;

— работал в УФСИН, войсках Росгвардии или службе судебных приставов.

Как ещё будут поддерживать военных?

Военных также решили защитить финансово от банков. После вступления закона в силу финансовые организации не смогут списывать «боевые выплаты» у военных, участвующих в спецоперации на Украине, в счёт погашения долгов.

Закон также разрешает военным, признанным негодными к службе из-за ранений, продолжить её на отдельных должностях. При этом такие пенсионеры имеют право уволиться по состоянию здоровья в любой момент. В случае увольнения в запас им также будет положена дополнительная единовременная выплата.

Кроме того, предлагается расширить перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву. «Известия» со ссылкой на председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова сообщают, что в список включат лиц, которые фактически воспитывали и содержали погибшего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.