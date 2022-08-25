Вернуть деньги за отдых на Алтае. Как получить туристический кешбэк?

Как и за что можно получить компенсацию за туры по России по программе осеннего кешбэка, которая стартовала 25 августа, разбирался amic.ru.

Сколько денег вернут по программе туристического кешбэка?

Возвращают до 20% от стоимости расходов туриста. Максимально могут вернуть не более 20 тыс. рублей за одну оплату. А вот тем, кто забронирует проживание непосредственно на сайте санатория или отеля, находящихся на Дальнем Востоке, могут вернуть до 40 тыс. рублей (но не более 20% от общей суммы).

Когда надо оплатить туристические услуги, чтобы попасть в программу кешбэка?

Программа действует для тех туристов, кто произведёт оплату с 25 августа по 10 сентября 2022 года.

На какие даты можно планировать путешествие, чтобы получить кешбэк?

В любое время в период с 1 октября до 25 декабря 2022 года. Для морских и речных круизов по России программа действует с 1 сентября 2022 года и до завершения периода навигации (но не позднее 25 декабря).

Отдых в Горном Алтае / Фото: Валерий Копытский / vk.com/valery_altai

Можно ли получить кешбэк за несколько поездок или несколько оплат?

Количество операций по одной карте для возврата денег не ограничено. Главное, выполнить все условия программы туристического кешбэка. С ними можно ознакомиться на официальном сайте этой акции «Мирпутешествий.рф».

Какой картой можно пользоваться для участия в программе туристического кешбэка?

В акции могут участвовать только те люди, кто имеет карту системы «Мир». Если у вас её нет, можно оформить до завершения проведения программы. Для получения кешбэка перед оплатой зарегистрируйте карту банка-участника в программе лояльности держателей карт «Мир». Или проверьте, что карта там уже зарегистрирована.

Когда придут деньги на карту по программе туристического кешбэка?

Кешбэк поступит на вашу карту «Мир» в срок до пяти рабочих дней с момента поступления информации о платеже оператору акции.

Камышлинский водопад на Алтае / Видео: Фото: Валерий Копытский / vk.com/valery_altai

Какой продолжительностью должна быть поездка, чтобы участвовать в программе туристического кешбэка?

Минимальное ограничение для тура — четыре дня и три ночи. Максимально она не ограничена, но должна пройти в период действия осенней программы 2022 года.

За какие услуги можно получить туристический кешбэк?

— турпакеты туроператоров;

— транспортные расходы (самолёт, поезд, автобус);

— проживание в отеле, на турбазе, в санатории (от четырёх дней, трёх ночей);

— железнодорожные туры (ночёвка в поезде);

— речные или морские круизы.

Участвуют только те услуги, которые осуществляются при путешествии по России.

На каких направлениях действует программа туристического кешбэка?

Направления можно выбрать на сайте «Мирпутешествий.рф». Здесь можно узнать, например, в каких отелях или санаториях Алтайского края и Республики Алтай действует программа туристического кешбэка. А также выяснить, какие сервисы бронирования и туроператоры задействованы в этой акции.

Отдых в Горном Алтае / Фото: Валерий Копытский / vk.com/valery_altai

Почему могут не дать туристический кешбэк?

Такое может произойти, если турист неправильно выполнит какие-то условия программы. Либо если закончатся деньги, выделенные государством на осенний туристический кешбэк в 2022 году. Всего на осенний этап программы дали 3 млрд рублей.

Если эта сумма будет выбрана россиянами раньше 10 сентября, программу остановят досрочно, заявила «Российской газете» глава Ростуризма Зарина Догузова. И посоветовала тем, кто уже запланировал поездки с октября по декабрь, поспешить с участием в туристическом кешбэке, так как весной 2022-го был ажиотажный спрос. Тогда этой акцией воспользовались 2,2 млн россиян.

Справка

Программа туристического кешбэка работает в России с 2020 года. Всего за это время ею воспользовались 4,3 млн человек, купившие туристические услуги на сумму 81 млрд рублей. Возвращено туристам по программе кешбэка 15,5 млрд рублей.