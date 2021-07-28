Всё, что известно на данный момент о взрыве газа в многоэтажном доме в Барнауле

Ребёнок и женщина госпитализированы, 120 человек эвакуировали

28 июля 2021, 11:22, Ирина Киселева

Семилетний ребёнок и пожилая женщина пострадали из-за взрыва газа в Барнауле 28 июля. Потребовалась срочная эвакуация 120 жильцов. На стене дома после взрыва появилась небольшая трещина. В настоящее время МЧС и газовая служба выясняют обстоятельства и причины случившегося. Рассказываем всё, что на данный момент известно об этом ЧП.

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Где в Барнауле произошёл взрыв газа?
Взрыв газа на улице Молодёжной в Барнауле. Фото с места событий

Взрыв газа на улице Молодёжной в Барнауле. Фото с места событий

Инцидент произошёл в квартире № 78, расположенной на верхнем этаже пятиэтажного дома по адресу улица Молодёжная, 37. Сообщение о случившемся поступило в МЧС 28 июля около 09:15. В момент взрыва жители дома услышали хлопок.

МЧС по Алтайскому краю сообщило, что из-за взрыва рухнула межкомнатная стена, вынесло оконные рамы и двери на балконе.

Хлопок был настолько сильным, что осколки стёкол долетели до подъезда дома № 39 по ул. Молодёжной и на дорогу. Пострадали два человека. Пожара в результате случившегося не возникло.

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Что известно о пострадавших?

В результате взрыва в квартире пострадала пенсионерка: 69-летняя хозяйка квартиры. Её госпитализировали в краевой ожоговый центр. У женщины около 50% ожогов тела.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась семилетней девочке, которая проживает в соседней квартире. Она получила сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам очевидцев, обвалилась стена между двумя квартирами. Ребёнка придавило обломками.

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Что стало причиной взрыва в квартире?
Вячеслав Франк рассказал, как помогут жителям дома в Барнауле, где взорвался газ

Вячеслав Франк рассказал, как помогут жителям дома в Барнауле, где взорвался газ

На данный момент точные причины происшествия неизвестны. Предварительной версией случившегося называют неисправность газового оборудования.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Специалисты МЧС и администрации города проводят оценку степени повреждения конструкций дома.

"Обрушения не произошло, но специалистам необходимо оценить состояние здания, чтобы решить: можно ли в нём жить. Взрыв разрушил стену, выбил двери и стёкла на балконе. Сейчас жителей двух подъездов эвакуировали. Это около 120 человек. Если будет необходимо – мы обеспечим их жильём. Для этого у нас уже всё готово", – пояснил глава города Вячеслав Франк.

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