Гибкость на грани возможного: в Барнауле прошли соревнования по воздушной гимнастике
Это первые такие соревнования в истории региона
19 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
18 сентября в Барнауле состоялись долгожданные краевые соревнования по воздушной гимнастике, которые в регионе прошли впервые. В них приняли участие около 80 спортсменок из Барнаула и Рубцовска, сообщают "Вести Алтай". Событие стало важным этапом для развития этого зрелищного и сложного вида спорта в Алтайском крае.
Соревнования прошли среди девочек в трех возрастных категориях: 8−9 лет, 10−13 лет и 14−17 лет. Участники продемонстрировали свои навыки в номерах "соло-кольцо", "соло-полотно" и "соло-стропы". Каждое выступление оценивалось по строгим критериям: сложность элементов, удержание позы минимум на 3 секунды, музыкальность, образ и даже высота, на которую поднимались спортсмены.
Воздушная гимнастика, пришедшая из цирка, недавно стала официальной спортивной дисциплиной, и ее развитие в России стремительно набирает популярность. Несмотря на свою "молодость", этот вид спорта уже имеет множество поклонников, а спортсменки часто занимаются им пять-шесть лет. Соревнования в Барнауле стали важным этапом для выявления лучших гимнасток края, которые будут включены в сборную региона и смогут представлять Алтайский край на первенствах страны.
13:10:13 19-09-2025
Красиво!!
13:14:21 19-09-2025
7-я фотка с конца, там у девчонки колени в обратную сторону выгнуты...