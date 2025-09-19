Гибкость на грани возможного: в Барнауле прошли соревнования по воздушной гимнастике

Это первые такие соревнования в истории региона

19 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Соревнования по воздушной гимнастике в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

18 сентября в Барнауле состоялись долгожданные краевые соревнования по воздушной гимнастике, которые в регионе прошли впервые. В них приняли участие около 80 спортсменок из Барнаула и Рубцовска, сообщают "Вести Алтай". Событие стало важным этапом для развития этого зрелищного и сложного вида спорта в Алтайском крае.

Соревнования прошли среди девочек в трех возрастных категориях: 8−9 лет, 10−13 лет и 14−17 лет. Участники продемонстрировали свои навыки в номерах "соло-кольцо", "соло-полотно" и "соло-стропы". Каждое выступление оценивалось по строгим критериям: сложность элементов, удержание позы минимум на 3 секунды, музыкальность, образ и даже высота, на которую поднимались спортсмены.

Воздушная гимнастика, пришедшая из цирка, недавно стала официальной спортивной дисциплиной, и ее развитие в России стремительно набирает популярность. Несмотря на свою "молодость", этот вид спорта уже имеет множество поклонников, а спортсменки часто занимаются им пять-шесть лет. Соревнования в Барнауле стали важным этапом для выявления лучших гимнасток края, которые будут включены в сборную региона и смогут представлять Алтайский край на первенствах страны.