Быть готовым ко всему. Какие правила дорожного движения нужно соблюдать вблизи школ

Автомобилистам не следует терять бдительности, а родителям нужно убедиться, что их дети соблюдают ПДД

25 августа 2025, 06:40, ИА Амител erid: 2W5zFJGAQyW

Дорожная безопасность возле школ / Фото: amic.ru

В первые недели учебного года водителям следует соблюдать повышенную бдительность, подчеркивают в Госавтоинспекции Алтайского края. За лето многие ученики забывают, какие правила нужно соблюдать по пути в школу и домой. Инспекторы в этот период даже дежурят возле учебных заведений.

В ведомстве всячески пытаются снизить риски ДТП: каждое лето дорожную инфраструктуру возле образовательных учреждений тщательно проверяют, а местные власти исправляют выявленные недостатки. Но этого мало, чтобы обеспечить безопасность: нужно также, чтобы ПДД неукоснительно соблюдали и дети, и водители.

О том, какие правила обязательно нужно соблюдать вблизи школ и как научить им своего ребенка, – в материале amic.ru.

Медленно и осторожно

Территории возле школ оборудуют пешеходными переходами, дорожными знаками, предупреждающими о возможном появлении детей на проезжей части и ограничивающими скорость движения, дорожными ограждениями, специальными светофорами и искусственными неровностями, напоминают в региональной Госавтоинспекции. Таким образом, специально создаются условия, чтобы автомобилисты не могли разогнаться на этих участках. В ведомстве призывают родителей тоже проявлять активность в этом вопросе: если возле школы, где учатся ваши дети, предусмотрены не все меры безопасности, можно написать соответствующее обращение в администрацию или управление дорожного хозяйства.

Водители же всегда должны обращать внимание на знаки, которые устанавливают рядом с образовательными учреждениями:

знак 1.22 "Пешеходный переход" – предупреждает, что водитель приближается к участку дороги с регулируемым или нерегулируемым пешеходным переходом;

знак 1.23 "Осторожно, дети!" – предупреждает, что необходимо быть внимательным и сбросить скорость: на дороге возможно внезапное появление детей;

знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" – устанавливают вблизи школ, чтобы водитель снизил скорость до минимума.

Приближаясь к школе, автомобилист должен помнить: дети в силу своего возраста далеко не всегда соблюдают ПДД РФ, а потому могут неожиданно появиться на проезжей части. Это всегда нужно держать в уме, а потому:

не отвлекайтесь за рулем;

обязательно снижайте скорость, вы должны быть готовы затормозить в любой момент;

если рядом со школой припаркованы машины, будьте еще внимательнее: ребенок может выскочить из-за автомобиля, а маленьких детей и вовсе не видно. В Госавтоинспекции также призывают автомобилистов не парковать свои транспортные средства возле школ, чтобы не создавать дополнительную угрозу для своих же детей.

Дети берут пример с взрослых

В Госавтоинспекции Алтайского края подчеркивают: сколько бы вы ни учили с ребенком ПДД, закрепить эти знания можно только на практике. При этом важно самому быть примером: дети всегда стараются копировать поведение взрослых. Так что если хотите от ребенка знания правил – выполняйте их сами.

Наилучший вариант – составить безопасный маршрут "дом – школа – дом", а затем несколько раз пройти по нему вместе с ребенком. Уделите особое внимание "дорожным ловушкам" и всем опасным участкам. Ребенок должен в мельчайших деталях знать, как преодолевать путь до школы и обратно.

Отдельно следует проговорить правила пересечения дороги: объясните, что делать это можно только по пешеходному переходу, предварительно посмотрев по сторонам и убедившись, что машины остановились.

Также важно донести до ребенка, чтобы во время движения он был сосредоточен только на дороге: часто причиной ДТП становится невнимательность несовершеннолетних, которые смотрят не вперед, а в телефон или увлечены разговорами с друзьями.

Важно: после того как вы пройдетесь с ребенком по намеченному маршруту и все ему объясните, проследите, как он преодолевает этот путь без вас. В Госавтоинспекции приводят следующие пункты, по которым можно понять, что ребенок готов ходить в школу самостоятельно:

при передвижении он обращает внимание на дорожные знаки, понимает их значение;

переходит дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности;

ходит только по тротуару. Если рядом располагается проезжая часть, держится на безопасном расстоянии и внимательно следит за движением машин.

Позаботьтесь и об использовании световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаке. В темное время (а темнеть с наступлением осени начинает все раньше) они позволяют водителям заметить ребенка на расстоянии около ста метров и принять все необходимые меры для полной остановки транспортного средства.

Даже если ваш ребенок прекрасно все усвоил и ходит в школу самостоятельно, в Госавтоинспекции рекомендуют не расслабляться. Проводите с детьми "пятиминутки безопасности", закрепляя знания по ПДД РФ, чтобы школьник ничего не забыл.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама