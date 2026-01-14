Врач показала новогодний стол в роддоме №  1 Новокузнецка, где погибли младенцы

В подписи к публикации речь шла о "крайних сутках" 2025 года, а через пару дней в больнице скончались девять новорожденных

14 января 2026, 14:45, ИА Амител

Новогодний стол в роддоме № 1 Новокузнецка / Фото: @kuzwriter

В социальных сетях активно обсуждают фотографию, опубликованную 30 декабря медицинским работником роддома № 1 Новокузнецка, где за новогодние каникулы погибло девять младенцев.

На снимке запечатлен новогодний стол прямо в стенах медучреждения: видны салаты, нарезка, фрукты и бутылка крепкого алкоголя. Сотрудники позируют на фоне праздничного застолья. В подписи к публикации речь шла о "крайних сутках" 2025 года.

Через считанные дни, в новогодние праздники, в этом же роддоме произошла череда смертей – погибли девять новорожденных детей. Пользователи соцсетей резко отреагировали на контраст между веселым настроением фотографии и масштабом трагедии.

На фоне общественного резонанса Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела по факту гибели младенцев. В рамках расследования предстоит установить точные причины произошедшего, оценить соблюдение протоколов оказания медицинской помощи, а также выяснить, могла ли организационная или кадровая ситуация в роддоме повлиять на исход событий.

Накануне СКР показал тот самый роддом, который на данный момент временно закрыт по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Также стало известно, что за последние два года роддом получил 170 предостережений от проверяющих органов. При этом в Минздраве Кузбасса уточнили, что все девять умерших детей страдали от внутриутробной инфекции.

Ранее роддом неоднократно подвергался критике из‑за инцидентов с травмами новорожденных. В частности, зафиксирован случай, когда ребенку во время родов была оторвана рука.

Кроме того, поступали жалобы от пациентов. Они указывали на антисанитарию и недостаточную квалификацию персонала.

Согласно статистике, с начала декабря 2025 года в учреждении провели 234 родоразрешения. При этом 17 младенцев появились на свет в критическом состоянии, 16 из них – недоношенные. Также стало известно, что задержаны главный врач и заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей роддома в Новокузнецке.



