Врач показала новогодний стол в роддоме № 1 Новокузнецка, где погибли младенцы
В подписи к публикации речь шла о "крайних сутках" 2025 года, а через пару дней в больнице скончались девять новорожденных
14 января 2026, 14:45, ИА Амител
В социальных сетях активно обсуждают фотографию, опубликованную 30 декабря медицинским работником роддома № 1 Новокузнецка, где за новогодние каникулы погибло девять младенцев.
На снимке запечатлен новогодний стол прямо в стенах медучреждения: видны салаты, нарезка, фрукты и бутылка крепкого алкоголя. Сотрудники позируют на фоне праздничного застолья. В подписи к публикации речь шла о "крайних сутках" 2025 года.
Через считанные дни, в новогодние праздники, в этом же роддоме произошла череда смертей – погибли девять новорожденных детей. Пользователи соцсетей резко отреагировали на контраст между веселым настроением фотографии и масштабом трагедии.
На фоне общественного резонанса Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела по факту гибели младенцев. В рамках расследования предстоит установить точные причины произошедшего, оценить соблюдение протоколов оказания медицинской помощи, а также выяснить, могла ли организационная или кадровая ситуация в роддоме повлиять на исход событий.
Накануне СКР показал тот самый роддом, который на данный момент временно закрыт по санитарно-эпидемиологическим показаниям.
Также стало известно, что за последние два года роддом получил 170 предостережений от проверяющих органов. При этом в Минздраве Кузбасса уточнили, что все девять умерших детей страдали от внутриутробной инфекции.
Ранее роддом неоднократно подвергался критике из‑за инцидентов с травмами новорожденных. В частности, зафиксирован случай, когда ребенку во время родов была оторвана рука.
Кроме того, поступали жалобы от пациентов. Они указывали на антисанитарию и недостаточную квалификацию персонала.
Согласно статистике, с начала декабря 2025 года в учреждении провели 234 родоразрешения. При этом 17 младенцев появились на свет в критическом состоянии, 16 из них – недоношенные. Также стало известно, что задержаны главный врач и заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей роддома в Новокузнецке.
14:48:30 14-01-2026
И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть на работе? Спиртное, возможно, и было, но на фото не наблюдается.
15:17:25 14-01-2026
Гость (14:48:30 14-01-2026) И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть н... Наблюдается.
16:01:06 14-01-2026
Не дай бог попасть в больницу на праздники, особенно новогодние - это аксиома. До пациентов там никакого дела точно не будет, проверено лично
16:01:55 14-01-2026
Гость (14:48:30 14-01-2026) И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть н... На работе устраивать застолья ЗАПРЕЩЕНО в принципе, особенно со спиртным.
18:52:52 14-01-2026
Гость (14:48:30 14-01-2026) И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть н... не в палате и не в ординаторской!! только в столовой вы знакомы с протоколами медучреддений? вот и не вякайте
15:15:29 14-01-2026
Наблюдается!!! Посмотрите внимательно!!!
15:30:55 14-01-2026
30-ого все младенцы были живы. Почему должно быть мрачное настроение. Обычное предпраздничное настроение , как на любых предприятиях.
16:02:53 14-01-2026
Светлана (15:30:55 14-01-2026) 30-ого все младенцы были живы. Почему должно быть мрачное на... Конечно, а мамки с младенцами пусть умирают, у врачей же праздник, ага ?
18:55:12 14-01-2026
Светлана (15:30:55 14-01-2026) 30-ого все младенцы были живы. Почему должно быть мрачное на... запрещено принятие пищи работниками ВЕЗДЕ кроме столовых. Протокол. Тут же явное нарушение, еще одно из более 170, которые там выявили
15:42:39 14-01-2026
крабов, лобстеров и моэт не вижу.
ну а за оливье и мандарины тетку конечно выполощут
15:46:29 14-01-2026
Довольно скромный стол.
15:54:48 14-01-2026
Бухают на рабочем месте, столь ответственная работа, где требуется полная концентрация внимания. Ппц. Животные
16:10:56 14-01-2026
А что должно стоять на новогоднем столе? Макарошки?
16:43:04 14-01-2026
Доводилось работать в новогоднюю ночь, работа менее ответственная по сравнению с роддомом.
Но ни капли спиртного (хотя была возможность, контроль только мой личный)! Ведь вдруг какое ЧП, тайное станет явным, наличие алкоголя проверят в первую очередь, сотрудник будет виноват априори.
Поэтому яро топлю за официально праздничный день 31 января и соответственно официальную двойную оплату . Чтобы работающему была компенсация за отложенный праздник. Ведь сейчас за ночные часы 31 декабря одноразовая ставка, а с 1 января двойная. То есть человек теряет праздник и деньги, что несправедливо.
17:02:39 14-01-2026
Гость (16:43:04 14-01-2026) Доводилось работать в новогоднюю ночь, работа менее ответств... Сейчас 31-го декабря официальный выходной день.
17:32:10 14-01-2026
Гость (17:02:39 14-01-2026) Сейчас 31-го декабря официальный выходной день. ... Выходной и праздничный день - это разные вещи.
18:51:44 14-01-2026
Гость (17:32:10 14-01-2026) Выходной и праздничный день - это разные вещи.... 31-го праздничный.
22:59:44 14-01-2026
Гость (18:51:44 14-01-2026) 31-го праздничный.... Нет, не праздничный. перенос выходного. Посмотрите сами, сделайте запрос "какие дни праздничные, а какие выходные в 2026" и убедитесь. Есть графики, в которых закрашены выходные и праздничные разным цветом. Наглядно видно, в декабре только выходные.
17:32:05 14-01-2026
Поздно пить боржоми. Надо наводить порядок в наших больницах причем глобальный (от атестации до питания).Сам не так давно был в больнице ( я пенсионер) по полюсу омс необходма оппрация и хирург не моргая просил заплатить ему 20 тысячь.У меня пенсия такая и на что мне жить.Ну и меня выпнули из больницы.Пойду в другую - обидно досадно а что я сделаю кто поверит.Вот такие у нас дела друзья.
18:42:07 14-01-2026
Гость (17:32:05 14-01-2026) Поздно пить боржоми. Надо наводить порядок в наших больницах... обратись куда следует
17:51:10 14-01-2026
Одна бутылка на всех это ни о чем. Чисто символически посидели. Это не правильно, и даже надо наказывать, но не это основная причина трагедии. Основная причина в оптимизации медицины. Я думаю, что роддом руководство в ближайшей перспективе закрывать собиралось из-за снижения рождаемости, как это сейчас происходит повсеместно. Поэтому деньги на ремонт не выделялись, а возможно и выделялись, но разворовывались. Надеялись на русский авось, мол пару лет еще протянет, да и закроем. А тут не фортануло… тот роддом яркий показатель состояния медицины. И новогодний стол сыграл свою роль в последнюю очередь
17:59:49 14-01-2026
Гость (17:51:10 14-01-2026) Одна бутылка на всех это ни о чем. Чисто символически посиде... Когда попадешь в ДТП, то и одна капля будет " о чём". Лишат прав и отнимут автомобиль, ещё штраф. А здесь оказывают помощь детям, только что родившимся! Никакой оптимизацией нельзя оправдать спиртное в рабочее время.
22:08:23 14-01-2026
Гость (17:59:49 14-01-2026) Когда попадешь в ДТП, то и одна капля будет " о чём". Лиша... Ваши размышления, мягко сказать, не умные. Вам показали одну бутылку на весь коллектив больницы, и вы сразу определили кто тут виновен. Вы даже не замечаете как ваше внимание и сознание отвлекают на негодный объект. Я же не говорю, что пить это хорошо и правильно. Я всего лишь говорю, что причина не в этом. Вы видели больницу на фото? Вы верите, что в ней можно было соблюсти все санпины? Поэтому, естественно, нарушения будут найдены, виновные наказаны… только не главные виновные. Писали, что врачи сами болели. А вы понимаете, что было бы, если бы они все были на больничном? Кто бы вообще роды у всех принимал? И что бы им сказали сверху? Вам кажется, что я их оправдываю, но я всего лишь в ужасе от того, что происходит с медициной. Понимаю, что это не проблема одного род дома. Скоро мы с вами будем рады наличию в городах хотя бы такого, но его не будет. С деньгами люди будут ходить в платные, а нищие, большинство будут ходить вот в такие больницы. Ибо оптимизация!!!!
22:38:33 14-01-2026
Гость (22:08:23 14-01-2026) Ваши размышления, мягко сказать, не умные. Вам показали одну... Зато вы своим умом блеснули! Остается пожелать вам попасть под нож выпившего хирурга, пусть и в идеальных санусловиях. Отрежет вам что-нибудь нужное!
20:02:25 14-01-2026
Гость (17:51:10 14-01-2026) Одна бутылка на всех это ни о чем. Чисто символически посиде... На юге Кемеровской области в городах и поселках уже позакрывали роддома. В этот роддом ^1 везли рожениц со все юга области. В Новокузнецке на миллионную агломерацию действовало всего 2 роддома. Этот, который сейчас закрыт и еще один номер 2 на Запсибе. С Таштагола рожениц по 3 часа в дороге на буханках возят. Никто его не собирался 0закрывать.
21:35:49 14-01-2026
Гость (20:02:25 14-01-2026) На юге Кемеровской области в городах и поселках уже позакрыв... Оптимизировать все роддомы, свозить всех в Москву.
22:12:35 14-01-2026
Гость (20:02:25 14-01-2026) На юге Кемеровской области в городах и поселках уже позакрыв... Вы сами читали, что вы написали? Вы описали жутчайшую картину в нашей медицине и убеждаете всех, что хуже уже никто не сделает! Уже сделали! Его уже закрыли. Довели до такого состояния и закрыли. Посадят стрелочников, а тенденция будет продолжаться
00:30:32 15-01-2026
А разве у нас в крае не так? Так же везут беременных рожать в "Дар" . Некоторым за 450 км, дороги сами знаете какие, кроме федеральных. Спасибо Карлину. Ему бы в его пузо засунуть кг 8 и прокатить 7 часов на автобусе. Вот хоть как, но чиновники враги народа. И это они разваливают и развалят страну.
01:24:09 15-01-2026
У меня отца в Новоалтайск ой семиэтажке угробили , просто пролежал 7 дней без диагноза и умер , а утром его врачиха пришла на смену с тортиком радостная чаевничать. Мерзко после этого врачам отношусь негативно.