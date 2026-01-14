НОВОСТИПроисшествия

Врач показала новогодний стол в роддоме №  1 Новокузнецка, где погибли младенцы

В подписи к публикации речь шла о "крайних сутках" 2025 года, а через пару дней в больнице скончались девять новорожденных

14 января 2026, 14:45, ИА Амител

Новогодний стол в роддоме № 1 Новокузнецка / Фото: @kuzwriter
Новогодний стол в роддоме № 1 Новокузнецка / Фото: @kuzwriter

В социальных сетях активно обсуждают фотографию, опубликованную 30 декабря медицинским работником роддома № 1 Новокузнецка, где за новогодние каникулы погибло девять младенцев.

На снимке запечатлен новогодний стол прямо в стенах медучреждения: видны салаты, нарезка, фрукты и бутылка крепкого алкоголя. Сотрудники позируют на фоне праздничного застолья. В подписи к публикации речь шла о "крайних сутках" 2025 года.

Через считанные дни, в новогодние праздники, в этом же роддоме произошла череда смертей – погибли девять новорожденных детей. Пользователи соцсетей резко отреагировали на контраст между веселым настроением фотографии и масштабом трагедии. 

На фоне общественного резонанса Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела по факту гибели младенцев. В рамках расследования предстоит установить точные причины произошедшего, оценить соблюдение протоколов оказания медицинской помощи, а также выяснить, могла ли организационная или кадровая ситуация в роддоме повлиять на исход событий.

Накануне СКР показал тот самый роддом, который на данный момент временно закрыт по санитарно-эпидемиологическим показаниям.  

Также стало известно, что за последние два года роддом получил 170 предостережений от проверяющих органов. При этом в Минздраве Кузбасса уточнили, что все девять умерших детей страдали от внутриутробной инфекции. 

Ранее роддом неоднократно подвергался критике из‑за инцидентов с травмами новорожденных. В частности, зафиксирован случай, когда ребенку во время родов была оторвана рука.

Кроме того, поступали жалобы от пациентов. Они указывали на антисанитарию и недостаточную квалификацию персонала.

Согласно статистике, с начала декабря 2025 года в учреждении провели 234 родоразрешения. При этом 17 младенцев появились на свет в критическом состоянии, 16 из них – недоношенные. Также стало известно, что задержаны главный врач и заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей роддома в Новокузнецке.


 

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

14:48:30 14-01-2026

И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть на работе? Спиртное, возможно, и было, но на фото не наблюдается.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:25 14-01-2026

Гость (14:48:30 14-01-2026) И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть н... Наблюдается.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:06 14-01-2026

Не дай бог попасть в больницу на праздники, особенно новогодние - это аксиома. До пациентов там никакого дела точно не будет, проверено лично

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:55 14-01-2026

Гость (14:48:30 14-01-2026) И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть н... На работе устраивать застолья ЗАПРЕЩЕНО в принципе, особенно со спиртным.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:52 14-01-2026

Гость (14:48:30 14-01-2026) И что хотели сказать этой публикацией? Людям нельзя поесть н... не в палате и не в ординаторской!! только в столовой вы знакомы с протоколами медучреддений? вот и не вякайте

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:29 14-01-2026

Наблюдается!!! Посмотрите внимательно!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:30:55 14-01-2026

30-ого все младенцы были живы. Почему должно быть мрачное настроение. Обычное предпраздничное настроение , как на любых предприятиях.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:53 14-01-2026

Светлана (15:30:55 14-01-2026) 30-ого все младенцы были живы. Почему должно быть мрачное на... Конечно, а мамки с младенцами пусть умирают, у врачей же праздник, ага ?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:12 14-01-2026

Светлана (15:30:55 14-01-2026) 30-ого все младенцы были живы. Почему должно быть мрачное на... запрещено принятие пищи работниками ВЕЗДЕ кроме столовых. Протокол. Тут же явное нарушение, еще одно из более 170, которые там выявили

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:39 14-01-2026

крабов, лобстеров и моэт не вижу.
ну а за оливье и мандарины тетку конечно выполощут

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:29 14-01-2026

Довольно скромный стол.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

15:54:48 14-01-2026

Бухают на рабочем месте, столь ответственная работа, где требуется полная концентрация внимания. Ппц. Животные

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:56 14-01-2026

А что должно стоять на новогоднем столе? Макарошки?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:04 14-01-2026

Доводилось работать в новогоднюю ночь, работа менее ответственная по сравнению с роддомом.
Но ни капли спиртного (хотя была возможность, контроль только мой личный)! Ведь вдруг какое ЧП, тайное станет явным, наличие алкоголя проверят в первую очередь, сотрудник будет виноват априори.
Поэтому яро топлю за официально праздничный день 31 января и соответственно официальную двойную оплату . Чтобы работающему была компенсация за отложенный праздник. Ведь сейчас за ночные часы 31 декабря одноразовая ставка, а с 1 января двойная. То есть человек теряет праздник и деньги, что несправедливо.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:39 14-01-2026

Гость (16:43:04 14-01-2026) Доводилось работать в новогоднюю ночь, работа менее ответств... Сейчас 31-го декабря официальный выходной день.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:10 14-01-2026

Гость (17:02:39 14-01-2026) Сейчас 31-го декабря официальный выходной день. ... Выходной и праздничный день - это разные вещи.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:44 14-01-2026

Гость (17:32:10 14-01-2026) Выходной и праздничный день - это разные вещи.... 31-го праздничный.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:59:44 14-01-2026

Гость (18:51:44 14-01-2026) 31-го праздничный.... Нет, не праздничный. перенос выходного. Посмотрите сами, сделайте запрос "какие дни праздничные, а какие выходные в 2026" и убедитесь. Есть графики, в которых закрашены выходные и праздничные разным цветом. Наглядно видно, в декабре только выходные.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:05 14-01-2026

Поздно пить боржоми. Надо наводить порядок в наших больницах причем глобальный (от атестации до питания).Сам не так давно был в больнице ( я пенсионер) по полюсу омс необходма оппрация и хирург не моргая просил заплатить ему 20 тысячь.У меня пенсия такая и на что мне жить.Ну и меня выпнули из больницы.Пойду в другую - обидно досадно а что я сделаю кто поверит.Вот такие у нас дела друзья.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:07 14-01-2026

Гость (17:32:05 14-01-2026) Поздно пить боржоми. Надо наводить порядок в наших больницах... обратись куда следует

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:10 14-01-2026

Одна бутылка на всех это ни о чем. Чисто символически посидели. Это не правильно, и даже надо наказывать, но не это основная причина трагедии. Основная причина в оптимизации медицины. Я думаю, что роддом руководство в ближайшей перспективе закрывать собиралось из-за снижения рождаемости, как это сейчас происходит повсеместно. Поэтому деньги на ремонт не выделялись, а возможно и выделялись, но разворовывались. Надеялись на русский авось, мол пару лет еще протянет, да и закроем. А тут не фортануло… тот роддом яркий показатель состояния медицины. И новогодний стол сыграл свою роль в последнюю очередь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:49 14-01-2026

Гость (17:51:10 14-01-2026) Одна бутылка на всех это ни о чем. Чисто символически посиде... Когда попадешь в ДТП, то и одна капля будет " о чём". Лишат прав и отнимут автомобиль, ещё штраф. А здесь оказывают помощь детям, только что родившимся! Никакой оптимизацией нельзя оправдать спиртное в рабочее время.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:23 14-01-2026

Гость (17:59:49 14-01-2026) Когда попадешь в ДТП, то и одна капля будет " о чём". Лиша... Ваши размышления, мягко сказать, не умные. Вам показали одну бутылку на весь коллектив больницы, и вы сразу определили кто тут виновен. Вы даже не замечаете как ваше внимание и сознание отвлекают на негодный объект. Я же не говорю, что пить это хорошо и правильно. Я всего лишь говорю, что причина не в этом. Вы видели больницу на фото? Вы верите, что в ней можно было соблюсти все санпины? Поэтому, естественно, нарушения будут найдены, виновные наказаны… только не главные виновные. Писали, что врачи сами болели. А вы понимаете, что было бы, если бы они все были на больничном? Кто бы вообще роды у всех принимал? И что бы им сказали сверху? Вам кажется, что я их оправдываю, но я всего лишь в ужасе от того, что происходит с медициной. Понимаю, что это не проблема одного род дома. Скоро мы с вами будем рады наличию в городах хотя бы такого, но его не будет. С деньгами люди будут ходить в платные, а нищие, большинство будут ходить вот в такие больницы. Ибо оптимизация!!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:33 14-01-2026

Гость (22:08:23 14-01-2026) Ваши размышления, мягко сказать, не умные. Вам показали одну... Зато вы своим умом блеснули! Остается пожелать вам попасть под нож выпившего хирурга, пусть и в идеальных санусловиях. Отрежет вам что-нибудь нужное!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:25 14-01-2026

Гость (17:51:10 14-01-2026) Одна бутылка на всех это ни о чем. Чисто символически посиде... На юге Кемеровской области в городах и поселках уже позакрывали роддома. В этот роддом ^1 везли рожениц со все юга области. В Новокузнецке на миллионную агломерацию действовало всего 2 роддома. Этот, который сейчас закрыт и еще один номер 2 на Запсибе. С Таштагола рожениц по 3 часа в дороге на буханках возят. Никто его не собирался 0закрывать.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:49 14-01-2026

Гость (20:02:25 14-01-2026) На юге Кемеровской области в городах и поселках уже позакрыв... Оптимизировать все роддомы, свозить всех в Москву.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:35 14-01-2026

Гость (20:02:25 14-01-2026) На юге Кемеровской области в городах и поселках уже позакрыв... Вы сами читали, что вы написали? Вы описали жутчайшую картину в нашей медицине и убеждаете всех, что хуже уже никто не сделает! Уже сделали! Его уже закрыли. Довели до такого состояния и закрыли. Посадят стрелочников, а тенденция будет продолжаться

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:30:32 15-01-2026

А разве у нас в крае не так? Так же везут беременных рожать в "Дар" . Некоторым за 450 км, дороги сами знаете какие, кроме федеральных. Спасибо Карлину. Ему бы в его пузо засунуть кг 8 и прокатить 7 часов на автобусе. Вот хоть как, но чиновники враги народа. И это они разваливают и развалят страну.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостт

01:24:09 15-01-2026

У меня отца в Новоалтайск ой семиэтажке угробили , просто пролежал 7 дней без диагноза и умер , а утром его врачиха пришла на смену с тортиком радостная чаевничать. Мерзко после этого врачам отношусь негативно.

  4 Нравится
Ответить
