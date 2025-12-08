Врач рассказала о безопасной норме мандаринов в день

Диетолог Елена Соломатина рекомендует есть не более одного-двух фруктов за раз

08 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Радио 1" предупредила, что мандарины, несмотря на их полезные свойства, могут навредить при чрезмерном употреблении. Специалист посоветовала придерживаться умеренности и учитывать индивидуальные особенности организма.

По словам диетолога, безопасной нормой является один-два мандарина за раз, а некоторым людям стоит ограничиться двумя фруктами в день из-за высокого содержания сахара. Особенно осторожными следует быть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как мандарины могут раздражать слизистые оболочки. Детям до трех лет рекомендуется давать не более пары долек в сутки.

Врач отметила, что, помимо витамина С, мандарины содержат каротиноиды (предшественники витамина А), гесперидин (снижающий воспаление), а также клетчатку и пектины, которые улучшают пищеварение и помогают очищению организма.