Врач рассказала о безопасной норме мандаринов в день
Диетолог Елена Соломатина рекомендует есть не более одного-двух фруктов за раз
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Радио 1" предупредила, что мандарины, несмотря на их полезные свойства, могут навредить при чрезмерном употреблении. Специалист посоветовала придерживаться умеренности и учитывать индивидуальные особенности организма.
По словам диетолога, безопасной нормой является один-два мандарина за раз, а некоторым людям стоит ограничиться двумя фруктами в день из-за высокого содержания сахара. Особенно осторожными следует быть тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как мандарины могут раздражать слизистые оболочки. Детям до трех лет рекомендуется давать не более пары долек в сутки.
Врач отметила, что, помимо витамина С, мандарины содержат каротиноиды (предшественники витамина А), гесперидин (снижающий воспаление), а также клетчатку и пектины, которые улучшают пищеварение и помогают очищению организма.
13:53:26 08-12-2025
Вы цены на эти витамины видели?
14:18:05 08-12-2025
