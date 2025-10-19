Аналитики прогнозируют подорожание мандаринов на 20% к концу года
Средняя цена килограмма мандаринов уже выросла на 3% по сравнению с прошлым годом
19 октября 2025, 11:00, ИА Амител
К новогодним праздникам мандарины в России могут подорожать более чем на 20%. При этом рост цен уже начался, хотя до зимних праздников остается более двух месяцев, сообщает Shot.
Согласно данным аналитики АТОЛ, средняя цена килограмма мандаринов уже выросла на 3% по сравнению с прошлым годом и составляет 224 рубля против 217 рублей год назад.
В столичных торговых точках наблюдается значительный разброс стоимости – от 95 до 915 рублей за килограмм. На цену влияют сорт фруктов, страна происхождения и тип магазина.
Наиболее дорогими остаются мандарины "бэби", а также сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки, что объясняется сложной логистикой и высоким спросом.
Аналитики предупреждают, что по мере приближения к концу года стоимость будет расти по всей стране.
11:46:17 19-10-2025
Спекулянты..
13:08:58 20-10-2025
Проще наверно огласить список того, что не подорожает. Пары строчек хватит. Возможно, даже будет много.