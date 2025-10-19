Аналитики прогнозируют подорожание мандаринов на 20% к концу года

Средняя цена килограмма мандаринов уже выросла на 3% по сравнению с прошлым годом

19 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

К новогодним праздникам мандарины в России могут подорожать более чем на 20%. При этом рост цен уже начался, хотя до зимних праздников остается более двух месяцев, сообщает Shot.

Согласно данным аналитики АТОЛ, средняя цена килограмма мандаринов уже выросла на 3% по сравнению с прошлым годом и составляет 224 рубля против 217 рублей год назад.

В столичных торговых точках наблюдается значительный разброс стоимости – от 95 до 915 рублей за килограмм. На цену влияют сорт фруктов, страна происхождения и тип магазина.

Наиболее дорогими остаются мандарины "бэби", а также сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки, что объясняется сложной логистикой и высоким спросом.

Аналитики предупреждают, что по мере приближения к концу года стоимость будет расти по всей стране.