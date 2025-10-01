Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем пожилого человека
Глава города пожелал всем здоровья и семейного уюта, а также любви и уважения близких людей
01 октября 2025, 07:52, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Международным днем пожилого человека. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Как отметил градоначальник, этот праздник – еще один повод поблагодарить своих родителей, бабушек и дедушек, ветеранов войны и труда за их мудрость, поддержку и терпение.
Глава города добавил, что старшее поколение барнаульцев щедро делится с молодежью знаниями и мастерством, прививает ей трудолюбие и патриотизм.
«Мы преклоняемся перед мужеством ветеранов Великой Отечественной войны, которые стали для нас истинным примером стойкости и несгибаемой воли», – подчеркнул мэр краевой столицы.
Градоначальник пожелал всем здоровья, семейного уюта, а также любви и уважения близких.
«Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. Уверен, в наших силах сделать так, чтобы они всегда были окружены вниманием и теплом. Желаю вам здоровья, семейного уюта, любви и уважения родных и близких людей!» – поздравил барнаульцев Вячеслав Франк.
Международный день пожилых людей отмечают 1 октября с 1991 года, когда он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – привлечь внимание к проблемам и потребностям пожилых людей, а также повысить осведомленность общества о демографическом старении и необходимости поддержки стариков в обществе.
