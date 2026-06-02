Выброс ртутного градусника в обычную мусорку может повлечь уголовное наказание
Разбитый градусник выделяет ядовитые пары, опасные для здоровья
02 июня 2026, 16:33, ИА Амител
Выбрасывание ртутного градусника в обычный мусорный бак может повлечь административную или уголовную ответственность, сообщил "Абзацу" общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за нарушение правил обращения с отходами предусмотрены штрафы. За первый случай — от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное — от 3 до 5 тысяч. Если действия с ртутью нанесут серьезный вред окружающей среде или приведут к массовому отравлению, виновному грозит уголовное наказание по статье 247 УК РФ. Штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях — лишение свободы на срок до пяти лет», — добавил он.
Бондарь отметил, что законодательство разделяет мусор по степени опасности для окружающей среды. Ртуть из градусника относится к первому, самому опасному классу.
«Обычный мусор относится к малоопасным отходам и вывозится на полигоны. Если ртутный градусник попадет в общий контейнер, мусоровоз раздавит его, и ядовитые испарения могут загрязнить воздух и почву вокруг площадки. Это угрожает здоровью людей и работников коммунальных служб», — подчеркнул эксперт.
Ртутный градусник, который не разбился, нужно сдать в специализированные пункты приема опасных отходов или в управляющую компанию, если у нее есть договор на сбор таких материалов.
«Если градусник разбился, немедленно выведите из помещения детей и животных. Закройте дверь и откройте окно для проветривания. Осколки ртути соберите в стеклянную банку с водой, используя лист картона, скотч или медицинский шприц. Пылесос и веник применять нельзя, так как они превратят ртуть в мелкую ядовитую пыль. После уборки промойте поверхность раствором марганцовки или хлорки», — посоветовал Бондарь.
Банку с собранной ртутью передайте в дежурную службу МЧС по номеру 112 или специалистам утилизирующей компании, заключил он.
16:36:05 02-06-2026
Адреса утилизирующих компаний в студию
17:54:49 02-06-2026
Да расстрел сразу!
А как будут устанавливать преступника? Или, не мелочась, заметут сразу весь подъезд?
🤣
20:11:01 02-06-2026
У каждого у кого есть РтутГрад должны подать декларацию на Госуслугах!
20:35:55 02-06-2026
амик, будьте последовательны, опубликуйте официальный комментарий ответственных органов , что делать гражданам. Утилизирующие компании не принимают градусники у физических лиц, а заключают договора с юрлицами. МЧС отфутболит в УК, которые много чего должны, но не собираются делать. В результате это все будет именно на помойке.
20:50:24 02-06-2026
Сейчас в аптеках ртутные градусники не продают. Советские еще можно на авите поискать.
21:58:13 02-06-2026
Несколько лет назад пыталась пристроить три термометра, обзвонила всё что можно, у физиков ничего не принимают. Так и лежат, ждут беды((((
22:03:52 02-06-2026
Может сейчас и можно сдать но, примерно лет 12 назад я не смог сдать разбитый градусник. В санэпедстанции Бийска мне ответити, что утилизацией ни кто не занимается, положите градусник в банку с водой и выбросите в мусорный контейнер - да,именно такой был ответ мне по телефону.