Разбитый градусник выделяет ядовитые пары, опасные для здоровья

02 июня 2026, 16:33, ИА Амител

Ртутный градусник / Фото: Pexels.com

Выбрасывание ртутного градусника в обычный мусорный бак может повлечь административную или уголовную ответственность, сообщил "Абзацу" общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за нарушение правил обращения с отходами предусмотрены штрафы. За первый случай — от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное — от 3 до 5 тысяч. Если действия с ртутью нанесут серьезный вред окружающей среде или приведут к массовому отравлению, виновному грозит уголовное наказание по статье 247 УК РФ. Штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях — лишение свободы на срок до пяти лет», — добавил он.

Бондарь отметил, что законодательство разделяет мусор по степени опасности для окружающей среды. Ртуть из градусника относится к первому, самому опасному классу.

«Обычный мусор относится к малоопасным отходам и вывозится на полигоны. Если ртутный градусник попадет в общий контейнер, мусоровоз раздавит его, и ядовитые испарения могут загрязнить воздух и почву вокруг площадки. Это угрожает здоровью людей и работников коммунальных служб», — подчеркнул эксперт.

Ртутный градусник, который не разбился, нужно сдать в специализированные пункты приема опасных отходов или в управляющую компанию, если у нее есть договор на сбор таких материалов.

«Если градусник разбился, немедленно выведите из помещения детей и животных. Закройте дверь и откройте окно для проветривания. Осколки ртути соберите в стеклянную банку с водой, используя лист картона, скотч или медицинский шприц. Пылесос и веник применять нельзя, так как они превратят ртуть в мелкую ядовитую пыль. После уборки промойте поверхность раствором марганцовки или хлорки», — посоветовал Бондарь.

Банку с собранной ртутью передайте в дежурную службу МЧС по номеру 112 или специалистам утилизирующей компании, заключил он.