15-градусный мороз и метели ожидаются в Алтайском крае 20 ноября

Мороз со снегом и сильным ветром ожидается в Алтайском крае 20 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит -5...-10 градусов, местами — до -15, с похолоданием в течение дня. В восточных районах будет идти снег, в предгорьях временами сильный, местами метели, а на дорогах появятся снежные заносы. Ветер подует северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле термометры покажут -9...-11 градусов. Как и в целом по региону, с похолоданием в течение дня. Утром прогнозируется небольшой снег, днём — преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 13 м/с.