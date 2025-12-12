Юридическая компания, основанная барнаульцем, вошла в число лидеров национального рейтинга

Private.Law Attorneys второй год подряд отметили в номинации "Частный капитал"

12 декабря 2025, 15:20, ИА Амител

Бизнесмены. Юристы / Фото: pressfoto на Freepik

В начале декабря в Москве подвели итоги национального исследования "Право-300" – одного из крупнейших рейтингов юридических компаний страны, сообщает "Мой Алтай". Второй год подряд среди победителей в номинации "Частный капитал" оказалась Private.Law Attorneys ("Прайвет Ло Этенейс"), входящая в международную группу компаний, основанную уроженцем Барнаула Олегом Рябцевым.

Private.Law Attorneys специализируется на управлении капиталом, финансовом консалтинге, венчурных проектах и работе на фондовом рынке. По итогам года фирма вновь получила высокую оценку экспертов рейтинга, подтвердив статус одной из сильнейших на рынке.

Олег Рябцев отметил, что признание стало результатом масштабной и уверенной работы.

«Нам приятно, что профессиональное сообщество позитивно оценивает нашу работу. За год было реализовано много по-настоящему крупных проектов, нам удалось расширить свои компетенции и открыть новые перспективные практики. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что наши коллеги, клиенты и партнеры разделяют эту точку зрения», – сказал бизнесмен.

Руководитель Сибирского дивизиона компании Мария Плотникова подчеркнула роль команды.

«У нас очень молодой коллектив, который сложился из лучших выпускников престижных вузов России, Казахстана и европейских стран. Мы не боимся доверять молодежи, постоянно вкладываемся в дополнительное профессиональное обучение персонала, стараемся "расширять горизонты"», – подчеркнула она.

Рейтинг "Право-300" формируют на основе анализа проектного опыта, глубинных интервью с участниками рынка и отзывов клиентов о качестве услуг и уровне сервиса. В 2025 году организаторы получили более 2,6 тыс. заявок. Наиболее востребованными категориями стали "Арбитражное судопроизводство: коммерческие споры", "Банкротство: судебные споры", "Корпоративные сделки и M&A", "Арбитраж" и другое.Фото: pressfoto на Freepik