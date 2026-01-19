За ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы предложили лишать прав

Авторы инициативы считают, что свет от них провоцирует ДТП

19 января 2026, 17:00, ИА Амител

За применение ксеноновых фар и стоп-сигналов с эффектом мигания водителей могут наказывать изъятием водительского удостоверения. По мнению инициаторов данной меры, подобное освещение ослепляет других участников дорожного движения, что приводит к увеличению количества ДТП.

Как сообщает Shot, соответствующее обращение было отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Автор предложения, руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин, подчеркивает, что из-за чрезмерно яркого света многие водители испытывают трудности с использованием зеркал заднего вида, а другие жалуются на ослепление фарами встречных транспортных средств. Все это серьезно ставит под угрозу безопасность на дорогах.

Еще одна проблема – выхлопные системы без каталитических нейтрализаторов и противосажевых фильтров, из-за которых автомобили производят чрезмерный шум в городской среде, а также распространяют резкий запах и загрязняют воздух вредными выбросами. Как правило, подобные модификации устанавливаются на автомобили отечественного производства или импортированные из Японии с правым рулем.