За ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы предложили лишать прав
Авторы инициативы считают, что свет от них провоцирует ДТП
19 января 2026, 17:00, ИА Амител
За применение ксеноновых фар и стоп-сигналов с эффектом мигания водителей могут наказывать изъятием водительского удостоверения. По мнению инициаторов данной меры, подобное освещение ослепляет других участников дорожного движения, что приводит к увеличению количества ДТП.
Как сообщает Shot, соответствующее обращение было отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Автор предложения, руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин, подчеркивает, что из-за чрезмерно яркого света многие водители испытывают трудности с использованием зеркал заднего вида, а другие жалуются на ослепление фарами встречных транспортных средств. Все это серьезно ставит под угрозу безопасность на дорогах.
Еще одна проблема – выхлопные системы без каталитических нейтрализаторов и противосажевых фильтров, из-за которых автомобили производят чрезмерный шум в городской среде, а также распространяют резкий запах и загрязняют воздух вредными выбросами. Как правило, подобные модификации устанавливаются на автомобили отечественного производства или импортированные из Японии с правым рулем.
17:17:15 19-01-2026
Прульки с неправильными фарами слепят сильнее всего. И никто их не трогает
19:33:52 19-01-2026
Гость (17:17:15 19-01-2026) Прульки с неправильными фарами слепят сильнее всего. И никто...
Озознанные водители в сервисе настраивают в сервисе по приборам и не слепят никого.
10:11:46 20-01-2026
Гость (19:33:52 19-01-2026) Озознанные водители в сервисе настраивают в сервисе по п... 1. Как можно настроить прульную фару так, что бы она не слепила встречку? Прульность или леворульность в неё заложена геометрически на стадии производства. Если только сверх всякой меры опустить фару вниз, но далеко не все механизмы регулировки такое смогут, да и водитель сам останется слеп, так как перед ним дорога останется практически без освещения.
2. Что-то на дорогах таких "сознательных" почти не вижу. Половина едущих слепит за милу душу.
13:30:36 20-01-2026
Гость (10:11:46 20-01-2026) 1. Как можно настроить прульную фару так, что бы она не слеп... Специальным вкладышем изменяют положение лампочки (поворотом по оси). В результате встречку не слепит, но освещение чуть придушенное, конечно, по сравнению с исходным.
19:34:31 19-01-2026
В какой-то другой страны и реальности, для принятия закона нужна была бы статистика хотя бы за несколько лет по количеству спровоцированным ксеноновыми фарами ДТП. Они просто утверждают, звучит убедительно, значит прокатит
21:34:43 19-01-2026
Гость (19:34:31 19-01-2026) В какой-то другой страны и реальности, для принятия закона н... В нормальной стране просто конфисковали бы тачку, у которой лампы не соответствуют типу фар. Никакого деревенского быдлоксенона, никаких деревенских быдлосветодиодов.
21:43:51 19-01-2026
Гость (19:34:31 19-01-2026) В какой-то другой страны и реальности, для принятия закона н... Не только звучит убедительно, но и реально слепит встречку, а если олень за рулём ещё и с дальнего не переключается ночью, хочется по башке дать, чтоб дошло.
00:05:11 20-01-2026
Гость (21:43:51 19-01-2026) Не только звучит убедительно, но и реально слепит встречку, ... Ярче ксенона светодиодные слепят. А некоторые и противотуманки светодиодные ставят, тоже слепят жутко.
15:05:46 20-01-2026
Гость (00:05:11 20-01-2026) Ярче ксенона светодиодные слепят. А некоторые и противотуман... А еще сильнее слепят те, кто ночью не выключают ДХО.Вот уж истинные долбоклюи!
09:32:16 20-01-2026
Гость (21:43:51 19-01-2026) Не только звучит убедительно, но и реально слепит встречку, ... Ооочень хочется настучать по набалдашнику им всем.
22:30:49 19-01-2026
Гость (19:34:31 19-01-2026) В какой-то другой страны и реальности, для принятия закона н... в норм стране ИЗЫМАЮТ такие переделанные несоотв. безопасности авто. всё. иди спи
22:30:07 19-01-2026
очень поддерживаю. и изымать тачки пока не исправит
10:18:30 20-01-2026
Очередной раз убеждаюсь, что не хватает двух вещей в обеспечении БДД. Во-первых камер, которые умели бы отслеживать слепящие авто и штрафовать. Во-вторых закона о запрете постановки на учет авто с прульными фарами, но с отсрочкой начала действия года за два-три. За это время китайцы навыпускают нам миллионы фар на замену прульных, да еще сами все положенные сертификаты на них получат.