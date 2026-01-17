За минувшие сутки из-за пожара на Алтае погибла женщина

Также сгорела сельхозтехника и 200 квадратных метров жилых помещений

17 января 2026, 15:50, ИА Амител

Пожар на Теплом рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По данным краевого управления МЧС, в различных частях региона вспыхнуло сразу несколько масштабных пожаров.

Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке имени Мамонтова Поспелихинского района, где пламя полностью объяло частный дом. После тушения на участке площадью 42 квадратных метра пожарные нашли тело погибшей.

Еще один значительный пожар произошел в селе Первомайском Бийского района: там огонь испепелил двухквартирное строение и припаркованный рядом автомобиль. Возгорание распространилось примерно на 120 квадратных метров.

В поселке Бельмесево, расположенном недалеко от Барнаула, спасатели отчаянно боролись, чтобы уберечь жилые дома от огня. Загорелись баня и гараж, что создало непосредственную угрозу распространения огня на основной жилой дом.

Из горящего гаража сотрудники газодымозащитной службы успели вынести два газовых баллона, предотвратив тем самым взрыв. Тем не менее здание полностью сгорело на площади 72 квадратных метра, огонь уничтожил трактор и легковую машину.

В общей сложности в устранении ночных инцидентов участвовали 34 спасателя с привлечением восьми единиц специальной техники.