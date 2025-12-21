За минувшие сутки в Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле
Второе и третье места в списке самых холодных точек также заняли населенные пункты Якутии
21 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
Республика Саха (Якутия) стала самым холодным местом на планете по итогам минувших суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, в регионе зафиксировали аномальные морозы, которые оказались самыми сильными в мире за последние 24 часа. Самая низкая температура была отмечена в городе Покровске – столбики термометров там опустились до -51,7 градуса.
Второе и третье места в списке самых холодных точек также заняли населенные пункты Якутии. На метеостанции Сухана температура составила -49,4 градуса, а в селе Крест-Хальджай – 48,7 градуса ниже нуля.
В то же время самые высокие температуры зафиксировали на другом конце планеты. Самыми жаркими точками стали австралийский Телфер с температурой +44,1 градуса и аэропорт Сиднея, где воздух прогрелся до +42,6 градуса. В Южной Африке в городе Апингтоне температура достигла +39,2 градуса.
16:32:08 21-12-2025
Какой ужас...
23:54:08 21-12-2025
Гость (16:32:08 21-12-2025) Какой ужас... ... в Барнео несколько раз было ниже 50. вы откуда, что ужасаетесь?
18:19:23 21-12-2025
Расскажите якутам про глобальное потепление уже, а то чё они не в тренде
20:43:41 21-12-2025
Гость (18:19:23 21-12-2025) Расскажите якутам про глобальное потепление уже, а то чё они... нам в школе говорили что самая низкая температура была около -70 в "Полюсе холода" Оймяконе...
18:59:38 21-12-2025
Это оттуда к нам сегодня на одну ночь мороза принесло?
00:07:10 22-12-2025
Гость (18:59:38 21-12-2025) Это оттуда к нам сегодня на одну ночь мороза принесло? ... Уже на две ночи!
20:49:57 21-12-2025
Да у нас жара!
21:13:23 21-12-2025
В конце 90-х в школьной программе по географии существовал атлас для 10-х классов, там была запись, что в Антарктиде в точке с названием мирный была зарегистрирована температура воздуха минус 89 град. Всё
00:17:18 22-12-2025
Гость (21:13:23 21-12-2025) В конце 90-х в школьной программе по географии существовал а...
Это чисто за те сутки самое холодное место
10:34:47 22-12-2025
в якутии, минус 51 ????? так это не низкая это обычная там температура. Низкая там в 1950 году была минус 76 градусов на полюсе холода