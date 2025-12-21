НОВОСТИОбщество

За минувшие сутки в Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле

Второе и третье места в списке самых холодных точек также заняли населенные пункты Якутии

21 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Регион оказался во власти сильных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Регион оказался во власти сильных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Республика Саха (Якутия) стала самым холодным местом на планете по итогам минувших суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в регионе зафиксировали аномальные морозы, которые оказались самыми сильными в мире за последние 24 часа. Самая низкая температура была отмечена в городе Покровске – столбики термометров там опустились до -51,7 градуса.

Второе и третье места в списке самых холодных точек также заняли населенные пункты Якутии. На метеостанции Сухана температура составила -49,4 градуса, а в селе Крест-Хальджай – 48,7 градуса ниже нуля.

В то же время самые высокие температуры зафиксировали на другом конце планеты. Самыми жаркими точками стали австралийский Телфер с температурой +44,1 градуса и аэропорт Сиднея, где воздух прогрелся до +42,6 градуса. В Южной Африке в городе Апингтоне температура достигла +39,2 градуса.

Комментарии


Гость

16:32:08 21-12-2025

Какой ужас...


Гость

23:54:08 21-12-2025

Гость (16:32:08 21-12-2025) Какой ужас... ... в Барнео несколько раз было ниже 50. вы откуда, что ужасаетесь?


Гость

18:19:23 21-12-2025

Расскажите якутам про глобальное потепление уже, а то чё они не в тренде


Шинник

20:43:41 21-12-2025

Гость (18:19:23 21-12-2025) Расскажите якутам про глобальное потепление уже, а то чё они... нам в школе говорили что самая низкая температура была около -70 в "Полюсе холода" Оймяконе...


Гость

18:59:38 21-12-2025

Это оттуда к нам сегодня на одну ночь мороза принесло?


Гость

00:07:10 22-12-2025

Гость (18:59:38 21-12-2025) Это оттуда к нам сегодня на одну ночь мороза принесло? ... Уже на две ночи!


гость

20:49:57 21-12-2025

Да у нас жара!


Гость

21:13:23 21-12-2025

В конце 90-х в школьной программе по географии существовал атлас для 10-х классов, там была запись, что в Антарктиде в точке с названием мирный была зарегистрирована температура воздуха минус 89 град. Всё


Гость

00:17:18 22-12-2025

Гость (21:13:23 21-12-2025) В конце 90-х в школьной программе по географии существовал а...
Это чисто за те сутки самое холодное место


Гость

10:34:47 22-12-2025

в якутии, минус 51 ????? так это не низкая это обычная там температура. Низкая там в 1950 году была минус 76 градусов на полюсе холода

