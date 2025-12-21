За минувшие сутки в Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле

Второе и третье места в списке самых холодных точек также заняли населенные пункты Якутии

21 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Регион оказался во власти сильных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Республика Саха (Якутия) стала самым холодным местом на планете по итогам минувших суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в регионе зафиксировали аномальные морозы, которые оказались самыми сильными в мире за последние 24 часа. Самая низкая температура была отмечена в городе Покровске – столбики термометров там опустились до -51,7 градуса.

Второе и третье места в списке самых холодных точек также заняли населенные пункты Якутии. На метеостанции Сухана температура составила -49,4 градуса, а в селе Крест-Хальджай – 48,7 градуса ниже нуля.

В то же время самые высокие температуры зафиксировали на другом конце планеты. Самыми жаркими точками стали австралийский Телфер с температурой +44,1 градуса и аэропорт Сиднея, где воздух прогрелся до +42,6 градуса. В Южной Африке в городе Апингтоне температура достигла +39,2 градуса.