За новогодние праздники в больницы обратилось более тысячи барнаульцев
Для некоторых отдых обернулся реанимацией
12 января 2026, 07:00, ИА Амител
В течение первых девяти дней января 2026 года в приемный покой барнаульской больницы скорой медицинской помощи № 2 поступило свыше 1100 человек. Некоторым гражданам праздничные дни принесли критическое состояние, потребовавшее реанимационных мероприятий.
Среди наиболее серьезных случаев отмечалась печеночная и почечная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя и обильной пищей.
Как сообщают "Вести Алтай", один из госпитализированных умудрился в состоянии сильного алкогольного опьянения взобраться на светофор в рамках спора, что привело к разрыву печени. Он был доставлен в медицинское учреждение с обильным кровотечением и немедленно прооперирован в праздничную ночь.
У других пациентов, обратившихся за помощью, были выявлены осложнения, связанные с перееданием, такие как желудочно-кишечные кровотечения, обострение язвенной болезни и прочие проблемы. Около ста жителей столицы края в этот же период времени оказались в токсикологическом центре.
15:24:54 11-01-2026
Хорошо погуляли, будет что вспомнить
16:51:10 11-01-2026
Гость (15:24:54 11-01-2026) Хорошо погуляли, будет что вспомнить... Кому то будет что забыть ))
16:04:46 11-01-2026
Это какими дебилоидами надо быть, чтобы жрать и пить до состояния реанимации? Хуже свиней.
19:57:30 13-01-2026
гость (16:04:46 11-01-2026) Среди наиболее серьезных случаев отмечалась печеночная и поч... Так то свиньи не пьют, в отличие от пьющих граждан. Так кто тогда свиньи? Правильно! Не пьющие граждане.
16:57:23 11-01-2026
Это наверное те комментаторы, которые перед новым годом советовали для поднятия настроения накатить и побольше
20:22:03 11-01-2026
Гость (16:57:23 11-01-2026) Это наверное те комментаторы, которые перед новым годом сове... Да неее, это которые накатывать не умеют нормально, которые до состояния отключки накатывают))
00:28:01 12-01-2026
безумству храбрых венки со скидкой
10:04:05 12-01-2026
Нажрались, наконец-то некоторые. Но не урок. Не урок!
11:05:26 12-01-2026
Так специально и сделали полмесяца гулять , чтоб сдыхали пачками
11:10:35 12-01-2026
Гость (11:05:26 12-01-2026) Так специально и сделали полмесяца гулять , чтоб сдыхали па... а кого-то прям насильно заставляют полмесяца гулять? другие занятия сложно найти?
11:19:05 12-01-2026
Гость (11:10:35 12-01-2026) а кого-то прям насильно заставляют полмесяца гулять? другие ...
Им наверное и водку в горло насильно льют )
02:34:05 13-01-2026
Пока вся страна отдыхает, Трамп усиленно работает. Ждём продолжения его активных действий во время празднования Нового года в Китае.