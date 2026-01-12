За новогодние праздники в больницы обратилось более тысячи барнаульцев

НОВОСТИОбщество

В течение первых девяти дней января 2026 года в приемный покой барнаульской больницы скорой медицинской помощи № 2 поступило свыше 1100 человек. Некоторым гражданам праздничные дни принесли критическое состояние, потребовавшее реанимационных мероприятий.

Среди наиболее серьезных случаев отмечалась печеночная и почечная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя и обильной пищей.

Как сообщают "Вести Алтай", один из госпитализированных умудрился в состоянии сильного алкогольного опьянения взобраться на светофор в рамках спора, что привело к разрыву печени. Он был доставлен в медицинское учреждение с обильным кровотечением и немедленно прооперирован в праздничную ночь.

У других пациентов, обратившихся за помощью, были выявлены осложнения, связанные с перееданием, такие как желудочно-кишечные кровотечения, обострение язвенной болезни и прочие проблемы. Около ста жителей столицы края в этот же период времени оказались в токсикологическом центре.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:24:54 11-01-2026

Хорошо погуляли, будет что вспомнить

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:10 11-01-2026

Гость (15:24:54 11-01-2026) Хорошо погуляли, будет что вспомнить... Кому то будет что забыть ))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:04:46 11-01-2026

Среди наиболее серьезных случаев отмечалась печеночная и почечная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя и обильной пищей.

Это какими дебилоидами надо быть, чтобы жрать и пить до состояния реанимации? Хуже свиней.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:30 13-01-2026

гость (16:04:46 11-01-2026) Среди наиболее серьезных случаев отмечалась печеночная и поч... Так то свиньи не пьют, в отличие от пьющих граждан. Так кто тогда свиньи? Правильно! Не пьющие граждане.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:23 11-01-2026

Это наверное те комментаторы, которые перед новым годом советовали для поднятия настроения накатить и побольше

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:22:03 11-01-2026

Гость (16:57:23 11-01-2026) Это наверное те комментаторы, которые перед новым годом сове... Да неее, это которые накатывать не умеют нормально, которые до состояния отключки накатывают))

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:28:01 12-01-2026

безумству храбрых венки со скидкой

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:05 12-01-2026

Нажрались, наконец-то некоторые. Но не урок. Не урок!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:26 12-01-2026

Так специально и сделали полмесяца гулять , чтоб сдыхали пачками

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:35 12-01-2026

Гость (11:05:26 12-01-2026) Так специально и сделали полмесяца гулять , чтоб сдыхали па... а кого-то прям насильно заставляют полмесяца гулять? другие занятия сложно найти?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:05 12-01-2026

Гость (11:10:35 12-01-2026) а кого-то прям насильно заставляют полмесяца гулять? другие ...
Им наверное и водку в горло насильно льют )

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:34:05 13-01-2026

Пока вся страна отдыхает, Трамп усиленно работает. Ждём продолжения его активных действий во время празднования Нового года в Китае.

  -7 Нравится
Ответить
