За новогодние праздники в больницы обратилось более тысячи барнаульцев

Для некоторых отдых обернулся реанимацией

12 января 2026, 07:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В течение первых девяти дней января 2026 года в приемный покой барнаульской больницы скорой медицинской помощи № 2 поступило свыше 1100 человек. Некоторым гражданам праздничные дни принесли критическое состояние, потребовавшее реанимационных мероприятий.

Среди наиболее серьезных случаев отмечалась печеночная и почечная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя и обильной пищей.

Как сообщают "Вести Алтай", один из госпитализированных умудрился в состоянии сильного алкогольного опьянения взобраться на светофор в рамках спора, что привело к разрыву печени. Он был доставлен в медицинское учреждение с обильным кровотечением и немедленно прооперирован в праздничную ночь.

У других пациентов, обратившихся за помощью, были выявлены осложнения, связанные с перееданием, такие как желудочно-кишечные кровотечения, обострение язвенной болезни и прочие проблемы. Около ста жителей столицы края в этот же период времени оказались в токсикологическом центре.