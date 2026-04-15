За выброшенный из окна автомобиля окурок грозит солидный штраф
Размер денежного наказания зависит от того, кто выбросил мусор — гражданин или юридическое лицо
15 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
Выбрасывание мусора из окна автомобиля — в том числе окурков — влечет административную ответственность: такое действие квалифицируется как правонарушение в соответствии с частью 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ.
Об этом рассказал ТАСС Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов. Эксперт уточнил размеры штрафов: для граждан они составляют от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
«Граждане, ставшие свидетелями подобного нарушения, вправе подать заявление на нарушителя — очно в отделении полиции или ГАИ либо дистанционно через портал "Госуслуги". В заявлении необходимо указать дату, время, место происшествия, а также описать автомобиль и привести его номерной знак. К обращению рекомендуется приложить доказательства — фотографии или видеозапись. При этом фиксация на фото или видео водителя, выбрасывающего мусор, не нарушает его прав», — пояснил Машаров.
Кроме того, в отдельных регионах действуют специализированные сервисы для сообщений о таких нарушениях. Например, в Московской области можно воспользоваться сервисом "Народный инспектор" в приложении "Добродел". Также есть возможность направить обращение в Росприроднадзор, добавил эксперт.
19:37:53 15-04-2026
Вот уровень законодателей. Как может юр.лицо выбросить окурок?:)))
20:28:27 15-04-2026
Общими усилиями
08:47:51 16-04-2026
всей прокуратурой
21:11:02 15-04-2026
Юридическое лицо, оно неодушевленное лицо
21:22:35 15-04-2026
Если бы они могли обеспечить выполнение своих законов
21:32:15 15-04-2026
Получается, нельзя выбрасывать из окна авто. Надо остановиться, выйти и бросить куда попадешь.
11:19:31 16-04-2026
Гость (21:32:15 15-04-2026) Получается, нельзя выбрасывать из окна авто. Надо остановить... Давно пора таких за жабры из машин вытаскивать улицы мести от этих окурков
23:49:35 15-04-2026
мне видится невозможной система контроля, а если нет системы наказания, то и закон не работает!! объясните как будет осущетвляться этот контроль?! я ежедневно таких деятелей вижу человек 20-50
08:25:06 16-04-2026
Гость (23:49:35 15-04-2026) мне видится невозможной система контроля, а если нет системы... да ладно контроль, я в пробке до работы утром еду больше часу, вижу таких много, и теоретически я мог бы потратить СВОЁ время, чтобы достать запись с регистратора, где виден и номер авто и совершенное деяние, и датта и даже координаты. Приложить видео на портале .... НО ..... а мне с этого что? ну хотябы за каждый подтвержденный факт касарик платили бы, да даже наверное рублей 500, уже возможно я стоя в этой же пробке, потратил бы это время на оформление.
В противном случае ЗАЧЕМ это мне? Тупо подосрать человеку незнакомому? Ну не спорю, есть и такие деятели. Или бесплатно выполнять работу органов правопорядка? Опять же тогда вопрос - а зачем.
В общем не будет работать.
10:51:58 16-04-2026
Гость (08:25:06 16-04-2026) да ладно контроль, я в пробке до работы утром еду больше ча... Потому что нет цели навести порядок. Сплошная имитация бурной деятельности.Есть штрафы за выгул собак,курение в подъезде,хлам в этом самом подъезде,за парковку на газонах и много за что ещё. Но не работает ничерта. О чём говорить если у нас годами паркуются под запрещающими знаками и гайки сделать ничего не хотят с этим
14:52:41 16-04-2026
Гость (10:51:58 16-04-2026) Потому что нет цели навести порядок. Сплошная имитация бурно... Точно, у нас полгорода стоит под знаками Остановка запрещена, даже далеко от администрации ходить не надо, ул. Гоголя от Горького до Ленина тому яркий пример, а тут какие то бычки. Абсолютно бесполезная возня - имитация деятельности.