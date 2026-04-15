За выброшенный из окна автомобиля окурок грозит солидный штраф

Размер денежного наказания зависит от того, кто выбросил мусор — гражданин или юридическое лицо

15 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выбрасывание мусора из окна автомобиля — в том числе окурков — влечет административную ответственность: такое действие квалифицируется как правонарушение в соответствии с частью 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ.

Об этом рассказал ТАСС Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов. Эксперт уточнил размеры штрафов: для граждан они составляют от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

«Граждане, ставшие свидетелями подобного нарушения, вправе подать заявление на нарушителя — очно в отделении полиции или ГАИ либо дистанционно через портал "Госуслуги". В заявлении необходимо указать дату, время, место происшествия, а также описать автомобиль и привести его номерной знак. К обращению рекомендуется приложить доказательства — фотографии или видеозапись. При этом фиксация на фото или видео водителя, выбрасывающего мусор, не нарушает его прав», — пояснил Машаров.

Кроме того, в отдельных регионах действуют специализированные сервисы для сообщений о таких нарушениях. Например, в Московской области можно воспользоваться сервисом "Народный инспектор" в приложении "Добродел". Также есть возможность направить обращение в Росприроднадзор, добавил эксперт.