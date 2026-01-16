Загадочный зеленый "метеорит" в небе увидели жители Перми

Необычное небесное тело было видно сразу в нескольких районах Пермского края

16 января 2026, 09:45, ИА Амител

Вечером 15 января жители Перми и близлежащих населенных пунктов стали свидетелями необычного явления в небе – ярко-зеленой вспышки, напоминающей падение метеора. Сообщения очевидцев быстро распространились в социальных сетях.

Как передал Telegram-канал Shot, водители заметили светящийся объект на трассе Пермь – Краснокамск в районе объездной дороги. По их словам, вспышка была очень яркой и хорошо различимой даже на ходу, что вызвало удивление и обсуждения в сети.

Эксперты пояснили, что речь идет о болиде – ярком метеоре, который полностью сгорел в плотных слоях атмосферы и не достиг поверхности Земли. Такое объяснение приводит издание tsargrad.tv.

Специалисты отмечают, что подобные явления происходят в момент, когда метеороиды входят в атмосферу Земли и разрушаются под воздействием высокой температуры и трения. Несмотря на эффектный вид, опасности для жителей Перми и окрестных городов болид не представлял.

