Осколок метеорита, падение которого наблюдали над Москвой, нашли и выставили на продажу

Ученые установили, что все обломки упали на территории Новгородской области

12 ноября 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: Baza

Осколок метеорита, падение которого наблюдали над Москвой, нашли в Новгородской области и уже выставили на продажу.

Как сообщает "База", фрагмент весом около 400 граммов пробил крышу частного дома в Окуловке. Его хозяйка передала часть находки ученым, а оставшееся решила реализовать.

По предварительным данным, метеорит относится к обыкновенным хондритам – самому распространенному типу каменных космических тел.

«Ученые заявляют, что все осколки выпали исключительно на территории Новгородской области», – пишет "База".

При входе в атмосферу диаметр метеора составлял около метра, масса – порядка двух тонн, однако до поверхности долетело лишь около 90 килограммов вещества. Самые крупные из найденных обломков, по расчетам, не превышают 15 килограммов.

Ранее над Москвой и Московской областью утром заметили в небе непонятный объект, напоминающий метеорит. Его наблюдали еще в нескольких населенных пунктах, включая Истру, Фрязино, Раменское, Люберцы и Красногорск.

Гость

16:04:41 12-11-2025

От инопланетян кусок штукатурки отвалился?

Гость

17:34:19 12-11-2025

От МКС сбросы отходов.

