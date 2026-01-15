Замглавы Роскачества рассказала о продаже россиянам БАДов с наркотиками

Также под видом биологически активных добавок нередко продается обычная пищевая продукция

15 января 2026, 12:45, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России выявлены серьезные нарушения на рынке биологически активных добавок, включая случаи продажи продукции с содержанием наркотических веществ. Об этом в ходе визита в Новосибирск заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, комментируя результаты последних исследований потребительского рынка, пишет "КП-Новосибирск".

По ее словам, проверки Роскачества в сегменте БАДов выявили несколько типов нарушений. Наиболее распространенным остается продажа обычной пищевой продукции под видом биологически активных добавок. В таких случаях товар позиционируется как БАД в карточках и на упаковке, хотя не имеет соответствующей регистрации.

«По нарушениям первого типа мы выявили 60 тысяч карточек», – отметила Саратцева.

Более серьезные случаи касаются продукции, зарегистрированной как БАД, но по действующему законодательству относящейся к лекарственным средствам. Однако, как подчеркнула представитель Роскачества, наиболее тревожные нарушения были выявлены в отдельных десятках товаров, где в описаниях указывалось содержание наркотических веществ.

«Это уже состав уголовного преступления, информация направлена в правоохранительные органы», – заявила она.

Кроме того, совместно с органом, осуществляющим регистрацию биологически активных добавок, было проведено исследование фактического состава продукции. Результаты показали, что в половине проверенных БАДов содержание действующих веществ не соответствовало заявленному на упаковке.

Саратцева пояснила, что использование термина "БАД" для продукции, не являющейся таковой, чаще всего носит маркетинговый характер. По ее словам, красивая упаковка, активное продвижение через сетевую розницу, маркетплейсы и сарафанное радио создают иллюзию эффективности. При этом потребителям нередко рассылают рекламные сообщения о якобы полулегальном ввозе добавок и их "работающем" составе без каких-либо подтвержденных эффектов.

«Много случаев, когда пенсионеру продают совершенно непонятные продукты на несколько сотен тысяч рублей», – отметила она.

Заместитель руководителя Роскачества подчеркнула, что результаты исследований не остаются без реакции. В соответствии с федеральным законодательством сигналы от граждан, организаций и СМИ являются основанием для действий надзорных органов – от профилактических бесед до внеплановых проверок. При этом, по ее словам, еще до публикации данных Роскачество информирует производителей о выявленных нарушениях, чтобы минимизировать ущерб для потребителей.